قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجل واحد.. تعليق قوي من احمد موسى على افتتاح القيادة الاستراتيجية | بث مباشر
خضار شهير يقوى المناعة وينسف الوزن الزائد
2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات
ترامب ولبنان .. هل يعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط أم يفتح الباب لتهديدات جديدة؟
أحمد موسى بعد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية: الرئيس السيسي بيوحشنا بالزي العسكري
الرئيس السيسي يوجه بحوار إعلامي سنوي وبرنامج اقتصادي وطني لتحسين معيشة المواطنين
الرئيس السيسي: العناية الإلهية ووعي المصريين أنقذا الدولة وحفاظا على مؤسساتها
افتتاح مهيب.. برلمانية: الأوكتاجون عقل استراتيجي يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
هل تعاد الصلاة عند اكتشاف بقعة دم بعد الانتهاء منها؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس السيسي: مصر دفعت ثمن أحداث 2011 والإرهاب.. والدروس يجب أن تبقى حاضرة حتى لا تتكرر الأخطاء
الرئيس السيسي: الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط بالتوصل لاتفاق عادل للقضية الفلسطينية
الرئيس السيسي: القيادة الاستراتيجية ركيزة لمواجهة التحديات.. وأمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: مصر دفعت ثمن أحداث 2011 والإرهاب.. والدروس يجب أن تبقى حاضرة حتى لا تتكرر الأخطاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استدعاء أحداث عام 2011 وما تلاها، لا يأتي من باب استحضار الماضي؛ وإنما بهدف ترسيخ الدروس والعِبَر حتى لا تتكرر الأخطاء التي كلفت الدولة والمواطنين أثمانًا باهظة على المستويات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
 

بناء الجمهورية الجديدة 

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي عقب افتتاحه مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن فكرة إنشاء العاصمة الجديدة جاءت في إطار بناء الجمهورية الجديدة وتأمين استمرارية عمل مؤسسات الدولة بعيدًا عن الضغوط التي تعرضت لها بعض المؤسسات خلال فترات سابقة، مؤكدًا أن الدولة عملت على تنفيذ رؤية متكاملة تضمن حماية مؤسساتها الحيوية وتعزز قدرتها على إدارة الأزمات.

وأشار الرئيس إلى أن بعض دول المنطقة لا تزال تعاني حتى الآن من تداعيات الأزمات التي اندلعت خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن العناية الإلهية أنقذت مصر من مصير مماثل، ومكنت الدولة من الحفاظ على تماسكها ومؤسساتها.

تطورات اقتصادية فرضت تحديات كبيرة 

وأوضح الرئيس السيسي أن سعر صرف الدولار كان يبلغ نحو 6 جنيهات خلال فترة أحداث عام 2011، قبل أن تشهد البلاد تطورات اقتصادية فرضت تحديات كبيرة على الدولة والمواطنين، لافتًا إلى أن مصر تكبدت خسائر ضخمة قُدرت بنحو 450 مليار دولار نتيجة التداعيات التي أعقبت تلك الأحداث.
 

التعامل مع الحقائق بشفافية

وأكد الرئيس أن الهدف من استعراض هذه الحقائق؛ هو رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المسؤولون والإعلاميون والمفكرون والمثقفون والشباب، وإدراك خطورة أي ممارسات أو قرارات قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، مشددًا على ضرورة التعامل مع الحقائق بشفافية وموضوعية.


وأضاف الرئيس أن مصر خاضت منذ عام 2012 معركة شرسة ضد الإرهاب، تكبدت خلالها خسائر اقتصادية كبيرة، إلى جانب تضحيات جسيمة تمثلت في سقوط شهداء ومصابين من أبناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، فضلًا عن استهداف دور العبادة من مساجد وكنائس ومختلف مؤسسات الدولة.


وشدد الرئيس السيسي على أن ذكرى هذه الأحداث تمثل مناسبة مهمة لاستحضار الدروس المستفادة، والحفاظ على الوعي الوطني، وترسيخ أهمية التكاتف لحماية الدولة ومقدراتها، مؤكدًا أن مصر استطاعت تجاوز تلك التحديات بفضل تماسك شعبها وإرادته، وأن الحفاظ على استقرار الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب اليقظة والعمل المستمر لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

السيسي أحداث عام 2011 العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

فرح شعبان

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

جانب من المضبوطات

بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

بالصور

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد