مقاطع أثارت ضجة.. دكتور فود يعتـ.دي على البلوجر شروق زوجته بالضـ.رب

عاد اسم مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي اللبناني دكتور فود، واسمه الحقيقي جورج ديب، إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول نشطاء مقاطع فيديو قيل إنها توثق اعتداءه بالضرب على طليقته شروق صن شاين، وسط استمرار الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين عقب طلاقهما.

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة دكتور فود وهو يعتدي بالضرب على شروق أثناء فترة حملها، من بينها مشهد يقوم خلاله بجرها من شعرها، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما، فيما وثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة.

وفي مقطع آخر، ظهرت شروق مستلقية على السرير، بينما بدت آثار الاعتداء واضحة على ملامحها، وذلك بالتزامن مع عيد ميلادها، وسمع صوتها وهي تقول: «لازم الشرطة تشرفنا، عشان تشوفوا وجهي مشوه، هاد عيد ميلادي، جسمي كله مشوه من فوق لتحت، شعري كله واقع».

وامتد ما ظهر في المقاطع إلى ما هو أبعد من الضرب والاعتداء، إذ لاحظ مستخدمون وجود مسحوق أخضر موضوع على الطاولة أمام دكتور فود، عقب اعتدائه لفظيًا وجسديًا على زوجته، بحسب ما ورد في المقاطع المتداولة، بسبب رفضها التصوير.

