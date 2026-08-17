بوسكيتس ينضم إلى فريق برشلونة ب مساعدًا للمدرب



أعلن فريق برشلونة أتلتيك (برشلونة ب) عن انضمام لاعب وسط برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس إلى الجهاز الفني للفريق للعمل كمدرب مساعد.

وبذلك سيعود بوسكيتس إلى ناديه السابق الذي خاض معه كلاعب 722 مباراة أحرز فيها 18 هدفاً.

ويعد بوسكيتس أحد أساطير برشلونة وأكثر لاعبي الفريق تتويجاً بالألقاب، إذ توج مع البلوغرانا بـ9 ألقاب في الليغا وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 3 ألقاب في كأس العالم للأندية و7 ألقاب في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسيعمل بوسكيتس إلى جانب المدرب جوليانو بيليتي "لاعب برشلونة السابق أيضاً" بينما يستكمل تأهيله التدريبي للحصول على الرخصة التدريبية اللازمة.