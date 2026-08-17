رودري إلى برشلونة.. كواليس صفقة "المعركة الطويلة" بين العملاقين وتفاصيل الراتب القياسي

اقترب الإسباني رودري نجم خط وسط مانشستر سيتي من كتابة فصل جديد في مسيرته بعدما بات انتقاله إلى برشلونة على أعتاب الحسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تحولت خلال الأيام الماضية إلى واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في سوق الانتقالات الأوروبية.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية فإن برشلونة ومانشستر سيتي توصلا إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو عشرة أيام شهدت شدًا وجذبًا مستمرًا بين الناديين قبل أن ينجح النادي الكتالوني في الوصول إلى الصيغة التي أقنعت إدارة الفريق الإنجليزي بالتخلي عن أحد أهم لاعبيها.

وتأتي الصفقة في توقيت حساس بالنسبة إلى مانشستر سيتي خاصة أن رودري لم يتبق في عقده سوى موسم واحد بينما يسعى برشلونة إلى تدعيم خط وسطه بلاعب يمتلك خبرة كبيرة على أعلى المستويات بعدما أصبح النجم الإسباني أحد أبرز لاعبي الوسط في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وكانت تقارير حديثة قد أكدت أن مانشستر سيتي وافق على عرض برشلونة بقيمة تصل إلى نحو 65.4 مليون جنيه إسترليني فيما اتفق رودري مع النادي الكتالوني على عقد يمتد أربعة أعوام وفق ما نقلته رويترز عن وسائل إعلام بريطانية.

10 أيام من المفاوضات.. برشلونة يطرق باب سيتي 5 مرات

لم تكن الصفقة سهلة بالنسبة إلى برشلونة خصوصًا في ظل تمسك مانشستر سيتي في البداية بالحصول على مقابل مالي كبير نظير التخلي عن لاعب بحجم رودري.

وبحسب الرواية التي نشرتها ماركا بدأ برشلونة مفاوضاته بعرض تبلغ قيمته 45 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات بينما وضع مانشستر سيتي سقفًا مرتفعًا لمطالبه وصل إلى نحو 90 مليون يورو.

ومن هنا بدأت المفاوضات الحقيقية فالنادي الكتالوني لم يكتفِ بعرض واحد وإنما اضطر إلى رفع عرضه خمس مرات خلال المفاوضات في الوقت الذي بدأت فيه إدارة مانشستر سيتي تخفض مطالبها تدريجيًا حتى نجح الطرفان في الوصول إلى نقطة اتفاق.

وهكذا لم تكن الصفقة مجرد مفاوضات تقليدية بين ناديين وإنما بدت أشبه بـ«معركة أرقام» استمرت عشرة أيام انتهت بانتصار برشلونة في الحصول على اللاعب مقابل حصول مانشستر سيتي على مبلغ مالي مهم قبل عام واحد فقط من نهاية عقده.

76.5 مليون يورو.. كيف توزعت قيمة صفقة رودري؟

وتشير التفاصيل التي أوردتها ماركا إلى أن القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة قد تصل إلى 76.5 مليون يورو.

لكن الرقم لا يمثل قيمة ثابتة بالكامل وإنما يتضمن مبلغًا أساسيًا إلى جانب متغيرات مرتبطة ببنود مختلفة ومن المنتظر أن يحصل مانشستر سيتي على 60 مليون يورو كمبلغ ثابت بينما تم تقسيم المتغيرات إلى مجموعتين.

11 مليون يورو متغيرات سهلة التحقيق

المجموعة الأولى من المتغيرات تبلغ قيمتها نحو 11 مليون يورو وتضم مكافآت يُنظر إليها باعتبارها سهلة نسبيًا في التحقيق ما يجعل برشلونة قريبًا من دفع جزء كبير من القيمة الإضافية إلى جانب المبلغ الأساسي.

أما المجموعة الثانية فتبلغ قيمتها 5.5 مليون يورو وترتبط ببنود أكثر صعوبة في التحقيق وبالتالي فإن وصول الصفقة إلى الحد الأقصى البالغ 76.5 مليون يورو سيعتمد على تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الاتفاق.

وبذلك فإن مانشستر سيتي ضمن بالفعل مبلغًا ثابتًا ضخمًا مع إمكانية زيادة العائد المالي مستقبلًا وفقًا للمتغيرات.

لماذا وافق مانشستر سيتي على بيع رودري؟

قد يبدو قرار التخلي عن رودري مفاجئًا للوهلة الأولى خاصة أن اللاعب كان أحد أهم أعمدة الفريق خلال السنوات الماضية.

لكن هناك أكثر من عامل دفع النادي الإنجليزي إلى قبول الصفقة وأول هذه العوامل أن اللاعب دخل العام الأخير من عقده وهو ما جعل استمرار المفاوضات دون تجديد يمثل مخاطرة بالنسبة إلى سيتي.

فإذا بقي رودري حتى نهاية الموسم دون تمديد كان بإمكانه الرحيل في صيف 2027 دون مقابل انتقال وهو السيناريو الذي حاول مانشستر سيتي تجنبه.

كما أن اللاعب نفسه يبدو مستعدًا لخوض تجربة جديدة في مسيرته الأمر الذي جعل الاحتفاظ به لفترة أطول أكثر صعوبة.

وتشير بعض المصادر إلى أن مانشستر سيتي كان يأمل في تمديد عقد رودري لكنه بات قريبًا من الانتقال إلى برشلونة بعد موافقة النادي الإنجليزي على العرض.