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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يرفض عرض برشلونة الثالث لضم رودري

رودري
رودري
مجدي سلامة

رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العرض الثالث الذي قدمه برشلونة من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تمسك النادي الإنجليزي بالحصول على المقابل المالي الذي حدده للموافقة على رحيل اللاعب.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين برشلونة ومانشستر سيتي بشأن رودري، بعدما دخل النادي الكتالوني في مفاوضات رسمية خلال الأيام الماضية، إلا أن المحاولات الثلاث لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

وبحسب التقارير، يتمسك مانشستر سيتي بالحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعب الوسط الإسباني، ويرفض فكرة بيعه بأقل من هذا المبلغ.

وبدأ برشلونة مفاوضاته بعرض أول بلغت قيمته نحو 50 مليون يورو، لكن مانشستر سيتي رفضه سريعًا، معتبرًا أن المقابل المالي لا يتناسب مع قيمة اللاعب.

وحاول النادي الكتالوني تحسين عرضه، فتقدم باقتراح ثانٍ بلغت قيمته نحو 70 مليون يورو، إلا أن إدارة السيتي رفضته أيضًا، وتمسكت بالحصول على 80 مليون يورو.

ولم يتوقف برشلونة عند ذلك، حيث عاد بعرض ثالث على أمل تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يسمح بضم رودري، لكن مانشستر سيتي رفض العرض مجددًا، لتستمر المفاوضات بين الطرفين.

وكانت المفاوضات قد بدأت بعد أن أبدى رودري رغبته في الانتقال إلى برشلونة، مفضلًا النادي الكتالوني على ريال مدريد حال رحيله عن مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي برشلونة رودري

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