خلف الجداران وبباطن الأرض… أسرار عن كنوز الفساد بالعراق

ظهرت أموال عراقية مخفية في أماكن غير متوقعة خلال عمليات ملاحقة الفساد الأخيرة، إلى جانب ملايين الدولارات وكميات كبيرة من الذهب والعقارات، في مشاهد تكشف جانباً من المسارات التي تسلكها الأموال المتحصلة من قضايا الفساد قبل أن تتحول إلى ثروات يصعب تتبع مصادرها.

وخلال حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة العراقية، ظهرت حالات لضبط أموال مدفونة ومخفية داخل منازل، فيما كشفت التحقيقات في إحدى أبرز القضايا عن العثور على مبالغ مالية داخل قناني مياه، وأخرى داخل الجدران، إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب وعقارات ومركبات.

وتكشف هذه الوقائع جانباً من آليات الفساد التي تتعامل معها الأجهزة الرقابية والقضائية؛ إذ لا تتوقف القضية عند لحظة الحصول على المال، وإنما تمتد إلى كيفية تمرير العقد أو المشروع، والحصول على العمولة، واستخدام الوسطاء، ثم تحويل الأموال إلى أصول أو إخفائها نقداً أو نقلها خارج البلاد.

ويقول مسؤول في هيئة النزاهة العراقية إن "أغلب الأموال المتحصلة في قضايا الفساد ترتبط بالمغالاة في العقود والمشاريع الحكومية، إذ يجري تمرير عقود بقيم تفوق الكلفة الحقيقية، وتتحول الفروقات المالية إلى عمولات ومنافع يحصل عليها مسؤولون أو أشخاص مرتبطون بهم".

