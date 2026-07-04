الرئيس السيسي: الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط بالتوصل لاتفاق عادل للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكون من خلال التوصل إلى اتفاق عادل للقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة،: "أعرب مجددا عن تقديري للرئيس ترامب الذي أسفرت جهوده عن التوصل لاتفاق شرم الشيخ".

وأضاف الرئيس السيسي،: "أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم، الذي أثبت على مر التاريخ وعيه العميق وإدراكه الراسخ على حماية الوطن وصون استقراره، مقدما في سبيل ذلك كل غال ونفيس".

وواصل الرئيس السيسي كلمته: “أحيي شهداءنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا اللتين كانتا ولا زالتا سندا للشعب وحامية لمقدرات الدولة”.