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مصر تستعرض جهودها في مكافحة التصحر والجفاف خلال مؤتمر COP17
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستعرض جهودها في مكافحة التصحر والجفاف خلال مؤتمر COP17

Cop17
Cop17
شيماء مجدي

تواصل جمهورية مصر العربية، مشاركتها الفاعلة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD COP17 بالعاصمة المنغولية أولان باتور، من خلال مشاركتها بخبراء مركز بحوث الصحراء، في المسارات العلمية والتفاوضية واستعراض جهودها في مكافحة التصحر والجفاف واستعادة الأراضي، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء. 

وشهدت اجتماعات لجنة العلم والتكنولوجيا إلقاء كلمة المجموعة الأفريقية، التي أكدت دعم تعزيز دور العلم والتكنولوجيا والمعارف التقليدية، والتعامل مع الجفاف من خلال نهج استباقي يعتمد على الإنذار المبكر والحد من المخاطر، إلى جانب المطالبة بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل العادل للدول الأفريقية.

وترأست مصر اجتماعات الفريق العربي المتابع لاتفاقية مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي التابع لجامعة الدول العربية، حيث تم الاتفاق على إنشاء فريق للمفاوضين العرب لتنسيق المواقف، بالتوازي مع عقد اجتماعات مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لبحث التعاون في حماية النظم البيئية واستعادة الأراضي.

وفي إطار استعراض التجربة المصرية، شارك الدكتور محمد يوسف الأستاذ بمركز بحوث الصحراء والمسؤول عن إعداد التقرير الوطني لمكافحة التصحر،في فعالية لمؤسسة مرصد الساحل والصحراء، مستعرضًا جهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في استعادة النظم البيئية بالساحل الشمالي الغربي، وحماية المراعي، وحصاد مياه الأمطار، وتنفيذ دراسات لتحسين إنتاجية الأراضي الملحية وتصنيف الأراضي الصحراوية.

وعرض يوسف المقترح الفني المصري لتطوير التقرير الوطني لمكافحة التصحر PRAIS4، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والتحقيقات الحقلية وقياس الكربون العضوي في التربة، وهو المقترح الذي حظي بإشادة عدد من الدول المشاركة.

وشاركت الدكتورة إيمان الشريف ممثلة صندوق تمكين المرأة (WDF) في نقاش رفيع المستوى حول النوع الاجتماعي، مؤكدًا أهمية استمرار خارطة طريق تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعكس المشاركة المصرية في COP17 دور مصر في توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا والخبرات الوطنية، إلى جانب تعزيز التنسيق الأفريقي والعربي لدعم جهود مكافحة التصحر والجفاف واستعادة الأراضي.

الزراعة COP17 مكافحة التصحر منغوليا

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