للمعلمين.. إطلاق منصة وزارة التربية والتعليم لتلقي الشكاوى والمقترحات عبر هذا الرابط

منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلقي الشكاوى والمقترحات ، خدمة إلكترونية جديدة ظهرت الان على موقع وزارة التربية والتعليم

منصة وزارة التربية والتعليم لتلقي الشكاوى والمقترحات ، أكدت الوزارة انها خدمة متاحة لرصد شكاوى الكعلكين والمعلمات العاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم

منصة وزارة التربية والتعليم لتلقي الشكاوى والمقترحات ، يمكن الان الدخول عليها من خلال الضغط على

https://forms.cloud.microsoft/r/yApuVg94Bp?origin=lprLink

كما يمكن للمعلمين والمعلمات تسجيل الشكوى أو الاستفسار أو المقترح على منصة وزارة التربية والتعليم لتلقي الشكاوى والمقترحات من خلال مسح QR Code التالي :





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رسالة عبر منصة وزارة التربية والتعليم لتلقي الشكاوى والمقترحات : نأسف بشدة لأي تحديات أو معوقات تتعرضوا إليها في أثناء أدائكم لرسالتكم التربوية النبيلة. ، ونحيطكم علمًا بأن كل بيان تقومون بتسجيله يعد وثيقة رسمية

جدير بالذكر أنه في إطار سعي الوزارة لتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين، أعلنت الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين عن بدء إجراءات تغيير المسمى الوظيفي وفق الضوابط الآتية:

- يشترط استيفاء كافة المستندات بتواريخ حديثة، ولن يُلتفت لأي طلبات قُدمت قبل صدور الإعلان الرسمي أو بعد انتهاء المدة المحددة.

- فُتح باب التغيير من معلم فصل إلى معلم مادة بالمرحلة الابتدائية، مع السماح بالانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية دون شرط الانتداب.

- استثناءات هامة للتخصصات النادرة: تخصصا الفلسفة وعلم النفس يتم تغييرهما للمرحلة الثانوية، واللغات الأجنبية غير الإنجليزية للمرحلة الإعدادية.

- يُحظر تغيير المسمى لخريجي تربية تعليم أساسي/ابتدائي من ابتدائي لإعدادي، وللأخصائيين بين المراحل، وكذا بين معلم علم نفس وأخصائي نفسي، ومعلم حاسب آلي وأخصائي تكنولوجيا، إلا وفق ضوابط محددة ويكون النقل من اختصاص التوجيه حسب العجز والزيادة.

- شترط أن يكون المتقدم على رأس العمل، على أن يتقدم المنتدب لمحافظة أخرى في محافظته الأصلية.