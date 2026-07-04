تصفيق حار من المشاركين.. أحمد موسى: تقدير كبير لجهود أبو العينين في قمة برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط

علق الإعلامي أحمد موسى على اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة برئاسة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في ختام الجلسة الأولى لقمة برلمانات الاتحاد من اجل المتوسط قام المشاركون بالتصفيق الحار للنائب محمد أبو العينين تقديرا لجهوده ودوره في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

وأكمل أحمد موسى :" تقدير كبير من الجمعية البرلمانية لدوره في إدارة اعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ".



وفي وقت سابق، أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكاتها الواسعة من الشراكات الإقليمية والدولية، تواصل أداء دورها كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار، مؤكدًا اعتزازها بشراكتها الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتطلعها إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط.

وأوضح أبو العينين خلال كلمته في أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي استضافها مجلس النواب بالعاصمة الجديدة التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يشهد تحولات غير مسبوقة تفرض تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط باعتباره ضرورة استراتيجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق والبنية التحتية الرقمية، بما يجعل المتوسط أحد أهم مراكز النمو والابتكار في الاقتصاد العالمي.