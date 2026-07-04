أبو العينين: التعاون الإقليمي والدولي السبيل الأمثل لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يضمن توظيفه في خدمة الإنسان وتحقيق أهداف التنمية، يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وأوضح أبو العينين خلال كلمته في أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي استضافها مجلس النواب بمقره في العاصمة الجديدة التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي لا يمكن التعامل معها بصورة منفردة، مشددًا على أن التنسيق والتعاون بين الدول أصبح ضرورة ملحة، وقال: "القوة في الاتحاد، وليس التناحر، بل تعاون يحقق المصالح المشتركة ويعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة."

وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أنه على قناعة تامة بأن التعاون الإقليمي والدولي يمثل السبيل الأمثل لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه مواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا المتسارعة.

