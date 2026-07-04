برئاسة أبو العينين.. قمة البرلمان الأورومتوسطي تؤكد أهمية استمرار التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة

اختتمت أعمال الجلسة الاولى للقمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة 43 دولة بمشهد لافت داخل قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقف المشاركون ووجّهوا تصفيقًا حارًا للنائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تقديرًا لجهوده خلال فترة الرئاسة المصرية للجمعية.

تقدير دولي لأبو العينين

وجاء التصفيق في ختام اعمال الجلسة ، بحضور رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية المشاركة من دول الاتحاد من أجل المتوسط، في رسالة تعكس التقدير للدور الذي اضطلع به أبو العينين في إدارة أعمال الجمعية، وتعزيز الحوار البرلماني بين دول شمال وجنوب المتوسط، ودفع جهود التعاون المشترك في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشاد المشاركون بما شهدته رئاسة الجمعية من نشاط مكثف، وإطلاق مبادرات داعمة للتكامل الإقليمي، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الحوار البرلماني حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قمة برلمان من أجل المتوسط

واختُتمت القمة بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، وسط إشادة واسعة بالدور الذي قامت به الرئاسة المصرية للجمعية بقيادة النائب محمد أبو العينين.