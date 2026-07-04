لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏ ‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏‏شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سوبارو امبريزا ‏موديل 2005‏.‏

تأتي السيارة سوبارو امبريزا ‏موديل 2005‏، بمحرك بوكسر 4 سيلندر، بسعة 1600 سي سي للتنفس الطبيعي، يولد قوة 95 حصان وعزم دوران يبلغ 143 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.415 متر، وعرضها 1.740 متر، وارتفاعها 1.440 متر، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2.525 متر، ويبلغ الوزن الإجمالي الفارغ للسيارة حوالي 1270 كيلوجرام.

وتعتمد السيارة سوبارو امبريزا ‏موديل 2005‏، على جنوط قياس 14 أو 15 بوصة، وتأتي بخزان وقود يتسع لـ 60 لتر، ومعدل استهلاك البنزين يبلغ حوالي 8.4 لتر لكل 100 كيلومتر في ظروف القيادة المختلطة.

سعر السيارة سوبارو امبريزا ‏موديل 2005‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 300 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف ‏بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏