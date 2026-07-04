قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي
إبراهيم حسن: صلاح يلعب في أكثر من مركز مع حسام حسن.. وفتوح ومنعم صعب يلحقوا ماتش الأرجنتين
سفير إيران في الصين : بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز
فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026
لأول مرة منذ 75 عامًا.. الغاز الطبيعي يقترب من إزاحة النفط كأكبر مصدر أمريكي للطاقة
بسعة 10,800 مركبة.. الصين تدشن ‏أكبر ناقلة سيارات في العالم
الغندور يتمنى صعود مصر والمغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تحافظ على بطارية اللاب توب والهاتف الذكي أثناء السفر والإجازات؟

اللاب توب
اللاب توب
احمد الشريف

أطلق خبراء الهندسة الرقمية وصيانة العتاد حزمة من النصائح التنظيمية العاجلة لحماية موارد الطاقة المحمولة من الهبوط الحاد أثناء الرحلات الطويلة. 

وأكدت التقارير الفنية الصادرة لعام 2026، أن فترات الانتقال الصيفية والرحلات الدولية تشهد تصاعداً في معدلات إجهاد القطع الفيزيائية للأجهزة، مشيرة إلى ضرورة اتباع سلوكيات وقائية معاصرة تضمن حظر النزيف الحراري للخلايا صامتاً ومن قلب لوحة التحكم المصنعية.

تفكيك الأخطاء التشغيلية  

تستهدف بروتوكولات الحماية الموصى بها صيانة العمر الافتراضي لبطاريات الليثيوم ومنع تعرضها لدوائر القصر الكهربائي في بيئات السفر المختلفة. 

وتمنح البيانات التحليلية لعام 2026 دلالات قاطعة على أن تفعيل "وضع الطيران" وخفض سطوع الشاشة الواجهية يقللان من استهلاك الطاقة بنسبة 100% فيما يتعلق بالبحث غير الضروري عن شبكات التغطية، مما يمنح البطارية مرونة ميكانيكية تحول دون نفاد الشحن بشكل فجائي مباغت.

بروتوكولات حوسبة معاصرة 

تمنح معالجات الهواتف وأجهزة اللاب توب أنظمتها رقع سوفت وير متطورة تتولى أتمتة تقنين أحمال الرقاقات الإلكترونية في أجزاء من الثانية فور استشعار الإجهاد. 

وحرص مبرمجو النواة على تهيئة شفرات أمان تقيد المهام الخلفية الكثيفة وتمنع المعالج المركزي واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية الناتجة عن وضع الأجهزة داخل الحقائب المغلقة وهي تعمل، مما يصون الدوائر الفيزيائية صامتاً طوال الليل والنهار.

إرشادات استشرافية دقيقة 

تفتح الخطوات الوقائية المحدثة لإدارة الطاقة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول ومراكز الصيانة في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن الالتزام بقواعد التخزين السليم (عند مستوى شحن 50%) يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون أعمالهم اللوجستية برحلات السفر الخارجي، تطلعاً لإدارة وتسييل مشاريعهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

اللاب توب الهاتف الذكي بطارية اللاب توب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

هل أرباح صُنّاع المحتوى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب ويوضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

هل يجوز الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟.. الإقتاء تجيب

المعاهد الأزهرية

بداية من العام القادم.. ضوابط تدريس اللغة الفرنسية بالمعاهد الأزهرية النموذجية واللغات

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد