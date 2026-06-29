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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تدمر آيفونك.. 3 أخطاء شائعة تقتل البطارية وتخسرك فلوسك

هواتف ايفون
هواتف ايفون
لمياء الياسين

تعد هواتف آيفون iPhone من أغلى الهواتف الذكية من حيث السعر، خاصة آخر سلسلة "iPhone 14"، لذلك يجب عليك الاهتمام بهاتفك الايفون قدر الإمكان وتوخي الحذر من إتلافه، لأنك عند التفكير في بيعه ستخسرين فيه  في حالة التلف.

وتعتبر أكثر الأشياء  في هاتف آيفون، هي البطارية فكلما حافظت عليها، كلما عاد عليك الأمر بالنفع في حالة بيع هاتفك الذكي، وسنستعرض أبرز الأشياء التي يجب عليك تجنبها إذا كنت تريد الحفاظ على بطارية iPhone.

  شواحن غير أصلية

تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى مشكلات فيبطارية iPhoneهي استخدام ملحقات الشحن غير المعتمدة من قبل شركة آبل، ويجب التأكد دائمًا من أن كلاً من كابل الشحن والمحول معتمدان من الشركة، فحتى إذا كنت تستخدم الشاحن السريع يجب أن يكون أصلي ومعتمد.

شحن الهاتف حتى 80 % 

يجب شحن بطارية هاتفك ال iPhoneحتى 80 % فقط من كفاءتها، ولا يجب الوصول عند الشحن إلى 100 % وهو الأمر الذى اعتدنا جميعا على فعله، لكن ذلك يعمل على نفاد طاقة البطارية بسرعة.

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كما أنه يجب عدم ترك الهاتف حتى 20 % أو أقل فإنه من أكثر الأشياء التي تعمل على تدمير البطارية، حيث أنه عند تشغيل التطبيقات الكثيرة عند هذا المعدل يرهق البطارية بشكل كبير للغاية، مما يؤدى إلى تلفها.

- الابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة

يمكن للحرارة تغيير الهيكل الداخلي للمواد الكيميائية للبطارية مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لمؤشر الجهد، و لن يكون مؤشر الجهد التالف قادرًا على تحسين تدفق التيار مما يؤدي إلى إلى إتلاف البطارية وهاتفك.

الهواتف الذكية سلسلة iPhone 14 بطارية iPhone الشاحن السريع إتلاف البطارية هواتف آيفون

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