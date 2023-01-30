أبل تدعم طرز Pro الأفضل في iPhone 15 بميزة حصرية جديدة

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستقدم ميزة جديدة حصرية لهواتفها القادمة iPhone 15 Pro و iPhone 15 Ultra والتي ستنطلق ضمن سلسلة هواتف iPhone 15 ، والمقرر إصدارها في شهر سبتمبر القادم، والتي ستعد أغلى سلسلة لهواتف آيفون على الإطلاق.

وبحسب تقرير من MacRumors فإن طرز Pro الأفضل في السلسلة : iPhone 15 Pro و iPhone 15 Ultra سيحصلان على ميزة واي فاي Wi-Fi 6E ، وهي ميزة حصرية تنضم لعدد من الميزات الحصرية الأخرى التي سيحصل عليها الهاتفان مثل معالج A17 Bionic، ومحركي Taptic لإعطاء ردود فعل لمسية على الأزرار، دون تحريكها فعليًا.

ومن المرجح أن يحصل هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Plus سيستمران في استخدام معيار WiFi 6 الأقدم. وسيتميز معيار WiFi 6E بتقديم بسرعات اتصال أسرع وزمن وصول أقل مقارنة بمعيار WiFi 6.

وقدمت شركة آبل معيار Wi-Fi 6E بالفعل في أجهزة آيباد iPad Pro و MacBook Pro ، حيث يتميز معيار Wi-Fi 6E بالعمل على نطاق 6 جيجاهرتز بالإضافة إلى نطاقي 2.4 و 5 جيجاهرتز ، ولاستخدام 6 جيجاهرتز ، يلزم جهاز روارتر Wi-Fi 6E مع هاتف أو جهاز يدعم Wi-Fi 6E.

بالمقارنة مع Wi-Fi 6 ، يوفر معيار Wi-Fi 6E نطاقًا تردديًا أكبر ، مما يوفر سرعات اتصال أسرع وزمن وصول أقل وقدرة أكبر، ويمكن أن يدعم تغطية جيجابت منزلية كاملة ، واتصال متعدد جيجابت للأماكن ، ولديه عرض النطاق الترددي لتدفقات البيانات الأعلى مثل تلك المستخدمة في تجارب AR و VR.

ومن المتوقع أيضا أن يحتوي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Ultra على منفذ USB-C أسرع حيث ستحتوي إما على USB 3.2 أو Thunderbolt 3، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من سرعات نقل البيانات للهواتف، مما سيجعلها تتفوق على كابل Lightning الحالي، ومع ذلك ، قد يظل منفذ USB-C في هواتف iPhone 15 الأساسية مقصورًا على السرعات التي يوفرها USB 2.0 .