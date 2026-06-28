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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواتف جديدة تصل هذا الأسبوع.. إليك القائمة ومواعيد الإطلاق

هواتف
هواتف
شيماء عبد المنعم

مع اقتراب نهاية شهر يونيو 2026 وبداية يوليو، تستعد شركات الهواتف الذكية للكشف عن مجموعة جديدة من الأجهزة في أسواق مختلفة، تشمل علامات بارزة مثل سامسونج ووان بلس وريدمي وأوبو، مع تنوع واضح بين الفئة الاقتصادية والمتوسطة والعليا، وتشمل القائمة:

1. سامسونج Galaxy M47 5G:

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy M47 5G في 29 يونيو 2026 في الهند، حيث يأتي بشاشة 6.7 بوصة sAMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز وحماية Gorilla Glass Victus+.

كما يدعم الهاتف تحديثات برمجية وأمنية تمتد إلى 6 سنوات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، مع عدسة واسعة بدقة 5 ميجابكسل وأخرى ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بدعم شحن سريع بقوة 45 وات، بينما تشير التسريبات إلى أن سعره قد يبدأ من نحو 399 دولارا أمريكيا.

Galaxy M47 5G

2. هاتف وان بلس OnePlus N6:

تطلق وان بلس هاتفها الاقتصادي الجديد OnePlus N6 في 30 يونيو 2026، كخيار أقل تكلفة من سلسلة Nord.

ويأتي الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 45 وات، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وأمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع توقعات بأن يقل سعره عن 241 دولارا أمريكيا.

OnePlus N6

3. هاتف شاومي Redmi K90 Ultra:

تستعد شاومي لإطلاق هاتف K90 Ultra في السوق الصينية يوم 30 يونيو 2026، كنسخة أقل من طراز K90 Max.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 9500، مع شاشة OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية.

Redmi K90 Ultra

4. سلسلة أوبو Oppo Reno 16:

من المقرر أن تكشف أوبو عن سلسلة Reno 16 في 2 يوليو 2026 في الهند، والتي تضم هاتفي Reno 16 وReno 16c.

ويأتي كلا الهاتفين بتصميم بلون أبيض لامع مع نمط ثلاثي الأبعاد مميز، إلى جانب هيكل من الألمنيوم بمعايير متقدمة ومقاومة عالية للماء والغبار.

ويضم Reno 16 شاشة 6.32 بوصة FHD+ AMOLED، بينما يأتي Reno 16c بشاشة أكبر قياس 6.57 بوصة، وكلاهما يدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ومن حيث السعر، قد يبدأ Reno 16 من نحو 744 دولارا أمريكيا، بينما قد يبدأ Reno 16c من حوالي 623 دولارا أمريكيا

Reno 16

هواتف أخرى مرتقبة

كما تستعد شركة Nothing لإطلاق هاتف Phone 4b في يوليو 2026، بينما يتوقع أيضا الكشف عن هواتف سامسونج القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8 ونسخة Ultra بنهاية الشهر نفسه، في إطار موجة إطلاقات قوية خلال الصيف.

هواتف سامسونج هواتف جديدة 2026

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