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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف مفاجأة صادمة.. Galaxy Z Flip 8 آخر هاتف صدفي من سامسونج

Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج Samsung، للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip 8 خلال الشهر المقبل، إلى جانب هواتف Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra، وسط تقارير تشير إلى أن هذا الإصدار قد يكون الأخير في سلسلة هواتف “Flip” الشهيرة.

وبحسب تسريبات وتقارير حديثة، ستعود سامسونج في Galaxy Z Flip 8 إلى استخدام معالجين مختلفين بحسب المنطقة، بعد أن اعتمدت في الجيل السابق على معالج Exynos 2500 في جميع الأسواق دون استثناء.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أن بعض الإصدارات من الهاتف ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، خصوصا في أسواق مثل الولايات المتحدة والصين، مع احتمال توسيع استخدامه ليشمل مناطق أخرى.

نهاية محتملة لسلسلة Flip

وأفادت تقارير من داخل سلاسل التوريد بأن Galaxy Z Flip 8 قد يكون آخر إصدار من السلسلة، إذ لا توجد مؤشرات حتى الآن على خطط لإطلاق Galaxy Z Flip 9.

ويرجح أن السبب يعود إلى محدودية التطويرات الجديدة في تصميم الهاتف، حيث ترى سامسونج – وفق التسريبات – أن شكل وفكرة الجهاز وصلت إلى مرحلة من النضج يصعب معها تقديم تغييرات جوهرية في الإصدارات المقبلة.

Galaxy Z Flip 7

عودة إلى نظام المعالجين

وكانت سامسونج قد اعتمدت في السنوات الماضية سياسة توزيع الهواتف بين معالجات Exynos وSnapdragon حسب الأسواق، قبل أن تتجه في الجيل السابق إلى استخدام Exynos بشكل كامل في سلسلة Flip.

لكن قرار العودة إلى Snapdragon في بعض الإصدارات ينظر إليه على أنه تراجع عن الاعتماد الكامل على معالجاتها الداخلية، رغم أن معالج Exynos 2600 يعد من أقوى الشرائح التي طورتها الشركة، وحقق أداء متقدما في اختبارات التصنيع بتقنية 2 نانومتر.

تساؤلات حول قرار سامسونج

وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول ثقة سامسونج في معالجاتها، خاصة بعد التطور الكبير في أداء Exynos خلال الفترة الأخيرة، والذي كان يتوقع أن يدفع الشركة لتبنيه على نطاق أوسع في أجهزتها الرائدة.

ويرى محللون أن الاعتماد الجزئي على Snapdragon قد يعكس حرص سامسونج على تقديم أداء ثابت ومنافس في الأسواق العالمية، حتى لو كان ذلك على حساب استخدام معالجاتها الخاصة.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى مصير سلسلة Galaxy Z Flip غير محسوم، وسط جدل حول ما إذا كانت الشركة ستتجه فعلا إلى إنهائها أو إعادة ابتكارها بشكل جديد في المستقبل.

Galaxy Z Flip 8 سامسونج هواتف Flip

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