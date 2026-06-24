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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن UFS 5.0.. سرعات تخزين مضاعفة وهواتف رائدة أكثر كفاءة

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن تطوير تقنية التخزين الجديدة UFS 5.0، والتي وصفتها بأنها الأسرع في القطاع حتى الآن، مع وعود بتوفير أداء مضاعف مقارنة بالأجيال الحالية، تمهيدا لاعتمادها في الهواتف الذكية الرائدة والأجهزة القابلة للارتداء ومنتجات الواقع الممتد XR المستقبلية.

ووفقا للشركة، توفر تقنية UFS 5.0 سرعات قراءة تصل إلى 10.8 جيجابايت في الثانية وسرعات كتابة تصل إلى 9.5 جيجابايت في الثانية، ما يجعلها أسرع بنحو الضعف مقارنة بوحدات التخزين UFS 4.1 المستخدمة حاليا في عدد من الهواتف المتقدمة.

وكانت أفضل حلول UFS 4.1 توفر سرعات قراءة تصل إلى نحو 4.3 جيجابايت في الثانية وسرعات كتابة تبلغ 4 جيجابايت في الثانية، بينما بلغت سرعات UFS 4.0 نحو 4.2 جيجابايت للقراءة و2.8 جيجابايت للكتابة.

دعم أكبر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

وترى سامسونج أن هذه القفزة في الأداء ستنعكس بشكل مباشر على قدرات الذكاء الاصطناعي العاملة على الأجهزة، حيث ستسهم السرعات الأعلى في معالجة مجموعات البيانات الضخمة والنماذج الذكية بكفاءة أكبر، إلى جانب تحسين الأداء العام للأجهزة وتسريع تشغيل التطبيقات ونقل الملفات.

كما أكدت الشركة أن الجيل الجديد يوفر تحسنا في كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بـ UFS 4.1، فضلا عن تقليص حجم الوحدة بنسبة 16.7%، ما يمنح الشركات المصنعة مرونة أكبر في تصميم الأجهزة واستغلال المساحات الداخلية بشكل أفضل.

تقنية UFS 5.0

الهواتف الرائدة أول المستفيدين

وأشارت سامسونج إلى أن تقنية UFS 5.0 ستستخدم في الهواتف الذكية الرائدة المقبلة، إلى جانب الأجهزة القابلة للارتداء ونظارات وأجهزة الواقع الممتد XR المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، لم تكشف الشركة عن موعد وصول التقنية إلى هواتف سلسلة “جالاكسي”، حيث لا تزال حتى أحدث أجهزتها الرائدة تعتمد على تقنية UFS 4.1.

إنتاج تجاري قبل نهاية العام

وأوضحت سامسونج أنها ستبدأ الإنتاج الضخم لوحدات التخزين UFS 5.0 خلال الربع الرابع من العام الجاري، بسعات تخزين مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت.

وأكدت الشركة أن هذه التقنية الجديدة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الأداء العالي في الجيل المقبل من الأجهزة الذكية، بدءا من الهواتف الرائدة وصولا إلى نظارات الواقع الممتد والأجهزة القابلة للارتداء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

سامسونج تقنية تخزين تقنية UFS 50

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