قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف QS 2027
الحرس الثوري يوجه رسالة حازمة لـ خامنئي تخص الحياة السياسية في البلاد
قرار عاجل من الزمالك بشان قائمة الفريق
إضافة مواد سامة .. تحذيرات عاجلة للمواطنين قبل تناول عصير القصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لـ LPDDR.. تقنية غامضة قد تعيد تعريف ذاكرة الهواتف الذكية

هاتف شاومي 17T
هاتف شاومي 17T
شيماء عبد المنعم

تواجه الهواتف الذكية تحديا متزايدا مع توسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الذاكرة الحالية تمثل أحد أبرز العوائق أمام تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة LLMs محليا على الأجهزة.

ورغم أن المعالجات الحديثة باتت قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الهواتف، فإن تقنيات الذاكرة الحالية من نوع LPDDR تعاني من محدودية في سرعة نقل البيانات إلى المعالج، ما يؤثر على الأداء والكفاءة.

وبحسب تقرير جديد، يجري حاليا تطوير تقنية ذاكرة جديدة تحمل اسم LLW أو Low Latency Wide DRAM، بهدف معالجة هذه المشكلة وتوفير أداء أعلى للهواتف الذكية المستقبلية.

مستوحاة من تقنيات مراكز البيانات

وتستند تقنية LLW إلى مبادئ مشابهة لتقنية HBM (High Bandwidth Memory) المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي توفر سرعات نقل بيانات مرتفعة للغاية عبر واجهات اتصال عريضة وربط الذاكرة بالقرب من المعالج.

ووفقا للتسريبات، قد توفر LLW عرض نطاق ترددي Bandwidth، أعلى بما يتراوح بين 10 و15 مرة مقارنة بأحدث أجيال ذاكرة LPDDR المستخدمة حاليا في الهواتف الذكية.

لكن على عكس HBM، التي تتطلب حلول تبريد متقدمة وتصميما معقدا لا يناسب الهواتف، يتوقع أن تقدم LLW مزايا السرعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض دون زيادة كبيرة في الحجم أو الحرارة.

تقنية ذاكرة جديدة

أداء أفضل واستهلاك طاقة أقل

وتشير معلومات مسربة من أحد المصادر المتخصصة إلى أن تقنية LLW قد تساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، مع تحسين الأداء بنحو 1.5 مرة مقارنة بالحلول الحالية.

وفي حال تحققت هذه الأرقام، فقد تمثل التقنية نقلة مهمة للهواتف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تشغيل نماذج أكثر تعقيدا مباشرة على الأجهزة بدلا من الاعتماد الكامل على السحابة.

متى تصل إلى الهواتف؟

ورغم الإمكانات الواعدة للتقنية الجديدة، فإنها لا تزال في مراحل التطوير المبكرة، ولم تصدر أي إعلانات رسمية من الشركات المصنعة حتى الآن.

وتشير التسريبات إلى أن الانتشار التجاري الواسع لتقنية LLW لن يبدأ قبل النصف الثاني من عام 2027، فيما تعد شركتا شاومي وهواوي من أبرز المرشحين لتبني التقنية مبكرا في هواتفهما المستقبلية.

ويرى مراقبون أن نجاح LLW قد يمهد الطريق لجيل جديد من الهواتف القادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بكفاءة أعلى وسرعة أكبر، دون التضحية بعمر البطارية أو تصميم الجهاز.

هواتف الذكاء الاصطناعي تقنيات الذاكرة AI smartphones ذاكرة جديدة للهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

بقايا معمارية

أسرار تحت أقدام الطلاب.. اكتشاف قصر روماني عمره 1800 عام | ما القصة؟

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

مصر للعرب: خبراتنا الزراعية والتكنولوجية رهن إشارتكم لتحقيق الأمن الغذائي

"الري": لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام خطوة لتعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين

الري: لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام خطوة لتعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين

التصنيفات الدولية

6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا.. الجامعات المصرية تواصل تقدمها الدولي في التصنيفات العالمية المرموقة

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد