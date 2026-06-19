سر النقاط الخضراء على شاشة هواتف سامسونج

قد يلاحظ بعض مستخدمي هواتف سامسونج ظهور نقاط مضيئة أو وامضة على الشاشة بين الحين والآخر، خاصة بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة أثناء إجراء المكالمات.

ورغم أن هذه الظاهرة قد تثير قلق بعض المستخدمين، فإن سامسونج تؤكد أنها ليست عيبا في صناعة الجهاز، بل جزء من آلية عمل مستشعر القرب الموجود أسفل الشاشة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقاط تختلف عن المؤشر الأخضر الذي يظهر في زاوية الشاشة على نظام أندرويد، والذي يدل على استخدام أحد التطبيقات للكاميرا أو الميكروفون.

ظهرت هذه الظاهرة لأول مرة مع سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S10، التي كانت أول أجهزة سامسونج تعتمد مستشعر القرب المدمج أسفل الشاشة، ثم رصدت لاحقا في أجهزة Galaxy S20 وGalaxy S21 بأشكال مختلفة.

كما أفاد بعض المستخدمين بظهور أربع نقاط في هواتف سلسلة Galaxy S23، بينما أشار مالكو أجهزة Galaxy S25 FE إلى ظهور ثلاث نقاط خضراء على الشاشة.

مستشعر القرب في هواتف سامسونج

كيف يعمل مستشعر القرب؟

يعتمد مستشعر القرب الموجود أسفل الشاشة على إرسال أشعة تحت الحمراء عبر الشاشة، ثم استقبال الأشعة المنعكسة من الأجسام القريبة لقياس المسافة بينها وبين الهاتف.

وعندما يقترب الهاتف من وجه المستخدم أثناء المكالمة، يقوم النظام بإطفاء الشاشة تلقائيا لمنع اللمسات غير المقصودة.

وفي السابق، كانت مستشعرات القرب توضع في الحواف العلوية للشاشة، لكن مع اعتماد سامسونج تصميم الشاشات الممتدة حتى الأطراف، لم يعد هناك مكان مخصص للمستشعرات التقليدية، ما دفع الشركة إلى نقلها أسفل الشاشة.

وبسبب وجود باعث الأشعة تحت الحمراء خلف الشاشة، قد تظهر أحيانا نقاط أو ومضات خافتة في ظروف معينة، مثل الإضاءة المنخفضة أو أثناء إجراء المكالمات أو عند النظر إلى الشاشة من زوايا محددة.

وتؤكد سامسونج أن هذا السلوك طبيعي ولا يشير إلى وجود خلل أو تلف في الجهاز.

هل يمكن التخلص من هذه النقاط؟

بحسب توضيحات سامسونج، لا تعد هذه الظاهرة مشكلة تقنية تستدعي الإصلاح، بل جزءا من التصميم وآلية عمل المستشعر، لذلك من غير المتوقع أن تطلق الشركة تحديثا لمعالجة الأمر.

ومع ذلك، لا تظهر هذه النقاط في جميع هواتف سامسونج، فبعض الأجهزة الحديثة، مثل Galaxy S24 Ultra و Galaxy S25 Ultra وGalaxy S26 Ultra، لا تعرف بظهور هذه الومضات بشكل ملحوظ، رغم ورود تقارير متفرقة عن ملاحظتها في بعض الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 4.

فإذا لاحظت ظهور هذه النقاط على شاشة هاتف سامسونج الخاص بك، فلا داعي للقلق، إذ تؤكد الشركة أنها جزء طبيعي من عمل مستشعر القرب وليست مؤشرا على وجود عطل في الجهاز.