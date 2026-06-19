قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعاً لطوابير التذاكر.. "متحف الحضارة" يطلق ماكينات الخدمة الذاتية الذكية لزواره
مدرب نيوزيلندا: مواجهة مصر صعبة.. وصلاح ومرموش مصدر خطورة
أكبر عيار.. 7 آلاف جنيه أعلى سعر في الصاغة اليوم
دعاء الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد 1448.. اغتنم 16 كلمة للرزق وقضاء الحاجة
كندا تكتسح قطر بسداسية في كأس العالم
لقيامها ببث فيديوهات خادشة.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية
ترامب: هزما إيران عسكريا والاتفاق جنب العالم كسادا اقتصاديا
ترامب: الحرب مع إيران أثبتت قوتي ولا أرى حدودا لسلطتي
50.18 جنيها.. آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم
مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع
رئيس وزراء كندا يحتفل بالفوز على قطر من المدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر النقاط الخضراء على شاشة هواتف سامسونج

سامسونج
سامسونج
شيماء عبد المنعم

قد يلاحظ بعض مستخدمي هواتف سامسونج ظهور نقاط مضيئة أو وامضة على الشاشة بين الحين والآخر، خاصة بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة أثناء إجراء المكالمات.

ورغم أن هذه الظاهرة قد تثير قلق بعض المستخدمين، فإن سامسونج تؤكد أنها ليست عيبا في صناعة الجهاز، بل جزء من آلية عمل مستشعر القرب الموجود أسفل الشاشة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النقاط تختلف عن المؤشر الأخضر الذي يظهر في زاوية الشاشة على نظام أندرويد، والذي يدل على استخدام أحد التطبيقات للكاميرا أو الميكروفون.

ظهرت هذه الظاهرة لأول مرة مع سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S10، التي كانت أول أجهزة سامسونج تعتمد مستشعر القرب المدمج أسفل الشاشة، ثم رصدت لاحقا في أجهزة Galaxy S20 وGalaxy S21 بأشكال مختلفة. 

كما أفاد بعض المستخدمين بظهور أربع نقاط في هواتف سلسلة Galaxy S23، بينما أشار مالكو أجهزة Galaxy S25 FE إلى ظهور ثلاث نقاط خضراء على الشاشة.

مستشعر القرب في هواتف سامسونج

كيف يعمل مستشعر القرب؟

يعتمد مستشعر القرب الموجود أسفل الشاشة على إرسال أشعة تحت الحمراء عبر الشاشة، ثم استقبال الأشعة المنعكسة من الأجسام القريبة لقياس المسافة بينها وبين الهاتف. 

وعندما يقترب الهاتف من وجه المستخدم أثناء المكالمة، يقوم النظام بإطفاء الشاشة تلقائيا لمنع اللمسات غير المقصودة.

وفي السابق، كانت مستشعرات القرب توضع في الحواف العلوية للشاشة، لكن مع اعتماد سامسونج تصميم الشاشات الممتدة حتى الأطراف، لم يعد هناك مكان مخصص للمستشعرات التقليدية، ما دفع الشركة إلى نقلها أسفل الشاشة.

وبسبب وجود باعث الأشعة تحت الحمراء خلف الشاشة، قد تظهر أحيانا نقاط أو ومضات خافتة في ظروف معينة، مثل الإضاءة المنخفضة أو أثناء إجراء المكالمات أو عند النظر إلى الشاشة من زوايا محددة. 

وتؤكد سامسونج أن هذا السلوك طبيعي ولا يشير إلى وجود خلل أو تلف في الجهاز.

هل يمكن التخلص من هذه النقاط؟

بحسب توضيحات سامسونج، لا تعد هذه الظاهرة مشكلة تقنية تستدعي الإصلاح، بل جزءا من التصميم وآلية عمل المستشعر، لذلك من غير المتوقع أن تطلق الشركة تحديثا لمعالجة الأمر.

ومع ذلك، لا تظهر هذه النقاط في جميع هواتف سامسونج، فبعض الأجهزة الحديثة، مثل Galaxy S24 Ultra و Galaxy S25 Ultra وGalaxy S26 Ultra، لا تعرف بظهور هذه الومضات بشكل ملحوظ، رغم ورود تقارير متفرقة عن ملاحظتها في بعض الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold 4.

فإذا لاحظت ظهور هذه النقاط على شاشة هاتف سامسونج الخاص بك، فلا داعي للقلق، إذ تؤكد الشركة أنها جزء طبيعي من عمل مستشعر القرب وليست مؤشرا على وجود عطل في الجهاز.

سامسونج مستشعر القرب نقاط مضيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

خط يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود خط محمول باسمك دون علمك؟

خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

الخبز

هل تحصل أسرتك على 900 جنيه شهريًا بدل الخبز؟ تفاصيل منظومة الدعم في مصر الكاملة

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

محمد صلاح

حقيقة غضب صلاح و تريزيجيه بسبب مباراة بلجيكا

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

استكمال محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم.. الاثنين المقبل

محكمة

حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 أيام

ابتزاز

بسبب فيديوهات التيك توك.. حكاية معاناة موظفة عقارات من الابتزاز| القصة الكاملة

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بسمة وهبة

مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد