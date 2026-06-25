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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل حدث Unpacked.. تسريب يكشف مواصفات ساعات سامسونج الجديدة

ساعة سامسونج
ساعة سامسونج
شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بساعتي سامسونج الذكيتين المرتقبتين Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2، اللتين يتوقع الإعلان عنهما خلال فعالية Galaxy Unpacked المقررة الشهر المقبل.

وبحسب المعلومات المسربة، تستعد سامسونج لإجراء عدد من التغييرات التصميمية الملحوظة على سلسلة ساعاتها الذكية هذا العام. 

ووفقا للتسريبات، ستأتي ساعة Galaxy Watch 9 بتصميم أكثر زوايا وانسيابية مقارنة بالإصدارات القياسية السابقة، ما يجعلها أقرب من الناحية الشكلية إلى فئة Ultra الأعلى أداء.

أما Galaxy Watch Ultra 2، فمن المتوقع أن تحتفظ بالطابع المتين والرياضي الذي ميز الجيل السابق، مع بعض التحسينات الجديدة، أبرزها تقليل سماكة الحواف المحيطة بالشاشة وإعادة تصميم منطقة الأزرار الجانبية. 

كما تشير التسريبات إلى تعديل بسيط في زر Quick Button البرتقالي الشهير، حيث سيحمل إطارا برتقاليا بدلا من اللون البرتقالي الكامل.

Galaxy Watch Ultra

وفي خطوة تهدف إلى توحيد تجربة الاستخدام، يتوقع أن تعتمد سامسونج التصميم نفسه للأساور الافتراضية في كلا الطرازين، مع اختلاف في توزيع فتحات السوار بين الساعتين.

كما تستعد الشركة لطرح خيارات ألوان جديدة لساعة Galaxy Watch 9، تشمل اللون البيج، والأسود المائل إلى الأزرق، بالإضافة إلى نسخة فضية مزودة بسوار أخضر.

وفي المقابل، تشير التسريبات إلى أن سامسونج لن تطلق إصدار Galaxy Watch Classic هذا العام، مكتفية بتقديم Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 ضمن تشكيلتها الجديدة.

وعلى صعيد البطارية، يتوقع أن تأتي ساعة Galaxy Watch Ultra 2 ببطارية سعة 500 مللي أمبير في الساعة، بينما قد تحصل Galaxy Watch 9 على بطارية بسعة 400 مللي أمبير في الساعة، ما يمنح الطراز الأعلى قدرة أكبر على دعم الميزات المتقدمة والاستخدامات المكثفة.

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج رسميا عن الساعتين خلال حدث Galaxy Unpacked في لندن الشهر المقبل، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأخرى، بما في ذلك الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية، كما يتوقع أن تعمل الساعتان بواجهة One UI 9 Watch الجديدة.

ساعات سامسونج Galaxy Watch 9 Galaxy Watch Ultra 2

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