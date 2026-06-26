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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث Android 17 يمنح هواتف Pixel ميزة صوتية طال انتظارها

Pixel 10
Pixel 10
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة جوجل Google، منذ 16 يونيو طرح تحديث Android 17 لهواتف Pixel، حاملا معه مجموعة من المزايا الجديدة التي تشمل تحسينات للذكاء الاصطناعي عبر Gemini، وتحديثات أمنية، وأدوات تحرير جديدة للتطبيقات، إلى جانب ميزة طال انتظارها لعشاق الصوتيات عالية الجودة.

تحديث Android 17 يجلب دعما صوتيا عالي الدقة لهواتف Pixel

 

وبحسب تقارير المستخدمين، أضاف التحديث دعما لبرنامج الترميز الصوتي LHDC v5، ما يتيح لمستخدمي هواتف Pixel الاستمتاع بصوت عالي الدقة عبر تقنية البلوتوث عند استخدام سماعات متوافقة.

ويعد LHDC v5 من أحدث تقنيات نقل الصوت اللاسلكي، حيث يدعم صوتا عالي الدقة بدقة 24-بت ومعدل نقل بيانات يصل إلى 1 ميجابت في الثانية، وهو ما يتفوق بشكل ملحوظ على برامج الترميز الشائعة مثل AAC وSBC المستخدمة حاليا في معظم أجهزة أندرويد.

ويعني ذلك جودة صوت أعلى وتفاصيل أكثر دقة لعشاق الموسيقى والبث الصوتي، خاصة عند استخدام سماعات تدعم التقنية الجديدة.

وتدعم الميزة هواتف Pixel 6 وما بعدها، إلا أن الاستفادة منها تتطلب امتلاك سماعات متوافقة مع LHDC v5، ومن اللافت أن سماعات Pixel Buds التابعة لـ جوجل لا تدعم هذا الترميز حتى الآن، رغم دعمها لتقنيتي AAC وLDAC من سوني.

Pixel 10

في المقابل، تدعم بعض السماعات الأخرى التقنية الجديدة، مثل OnePlus Buds 4 وأحدث إصدارات Nothing Ear، ما يمنح مستخدميها إمكانية الاستفادة الكاملة من التحسينات الصوتية التي يوفرها Android 17.

ولتفعيل الميزة، قد يحتاج المستخدمون إلى الدخول إلى خيارات المطور في الهاتف واختيار LHDC v5 من قائمة ترميز الصوت ثم البلوتوث، علما بأن الخيار لن يظهر إلا عند توصيل سماعة متوافقة.

كما ينصح بالتحقق من إعدادات السماعة نفسها أو التطبيق المرافق لها للتأكد من تفعيل وضع Hi-Res Audio، بالإضافة إلى استخدام خدمات بث تدعم الصوت عالي الدقة للحصول على أفضل تجربة استماع.

ويأتي دعم LHDC v5 ضمن مجموعة واسعة من التحسينات التي يقدمها Android 17، في خطوة تؤكد تركيز جوجل على تعزيز تجربة المستخدم ليس فقط عبر الذكاء الاصطناعي، بل أيضا من خلال الارتقاء بجودة الوسائط والصوتيات على أجهزتها.

Android 17 هواتف Pixel جوجل LHDC v5

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