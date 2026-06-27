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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك في خطر؟.. 5 علامات في الشاشة لا يجب تجاهلها

هاتف
هاتف
شيماء عبد المنعم

تشهد هواتفنا الذكية عمرا افتراضيا أقصر مقارنة بالأجهزة المنزلية مثل التلفاز أو الثلاجة، إذ يميل معظم المستخدمين إلى استبدال هواتفهم خلال عامين فقط، بينما لا يتجاوز عمر الاستخدام لدى بعض المستخدمين الأكثر حرصا أربع سنوات، لذا يعد إدراك الوقت المناسب لتغيير الهاتف، والتعرف على الأعطال التي قد تتفاقم مع تجاهلها، أمرا أساسيا للحفاظ على أداء الجهاز وسلامة استخدامه.


ورغم أن الهواتف تبدو من الخارج أجهزة متماسكة، فإنها في الواقع أنظمة معقدة قد تظهر فيها مشكلات داخلية يصعب ملاحظتها مبكرا، وتعد الشاشة من أكثر المكونات التي تكشف هذه الأعطال، حيث تظهر عليها علامات واضحة لا ينبغي تجاهلها.

5 علامات في الشاشة تنذر بتلف الهاتف لا يجب تجاهلها

فيما يلي نستعرض أبرز المشكلات التي حذر منها خبراء التقنية، والتي تستدعي الانتباه السريع قبل تفاقمها:

أولا: اللمسات الوهمية:
 

تعد من أكثر مشكلات الشاشة شيوعا، حيث يبدأ الهاتف بتنفيذ أوامر بشكل عشوائي دون تدخل المستخدم، ما قد يؤدي إلى تغيير الإعدادات أو حذف التطبيقات أو إرسال رسائل غير مقصودة. 

وغالبا ما تنتج هذه المشكلة عن تراكم الأتربة أو الرطوبة على الشاشة، أو استخدام واق غير مناسب، أو شاحن غير أصلي، وفي حالات كثيرة يمكن حلها عبر التنظيف أو إعادة التشغيل أو تحديث النظام، إلا أن تكرارها قد يستدعي فحصا فنيا أو استبدال الجهاز.

هاتف

ثانيا: انتفاخ الشاشة:


يعد من أخطر المؤشرات، حيث يشير إلى انفصال الشاشة عن هيكل الهاتف. وغالبا ما يرتبط بانتفاخ البطارية، وهو خلل خطير قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة، كما يسمح هذا الانفصال بتسرب الغبار والرطوبة إلى الداخل، ما قد يسبب تلفا إضافيا في المكونات.

ثالثا: ظهور الخطوط الخضراء على الشاشة:


تظهر هذه المشكلة على شكل خطوط رأسية أو متعددة بألوان مختلفة، وغالبا ما ترتبط بأعطال في مكونات الشاشة الداخلية أو ارتفاع حرارة الجهاز، ورغم الاعتقاد الشائع بارتباطها بالتحديثات البرمجية، فإنها في الغالب مشكلة عتادية تتفاقم مع الوقت.

رابعا: بقع الشاشة وتلف البكسلات:

تتمثل في ظهور نقاط داكنة أو تشوهات لونية على الشاشة، وقد تنتج عن تلف البكسلات أو تسرب الرطوبة، وتعد هذه المشكلة من الأعطال التي تميل إلى التفاقم التدريجي، خصوصا في شاشات OLED، ما قد يؤدي إلى فقدان جزئي أو كامل لوظائف العرض.

تلف البكسلات

خامسا: ضعف استجابة اللمس:

تظهر هذه المشكلة عندما يتطلب الجهاز تكرار اللمس لتنفيذ الأوامر، وقد تنتج عن خلل في طبقة الاستشعار أو بسبب استخدام إكسسوارات غير مناسبة أو تعرض الشاشة للتلف، وإذا استمرت المشكلة، فقد تشير إلى خلل أعمق في الشاشة يستدعي الصيانة أو الاستبدال.

شاشة الهاتف انتفاخ الشاشة هواتف أعطال الشاشة

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