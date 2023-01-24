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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات خارقة.. تحديث iPhone الجديد وصل iOS 16.3| الطريقة هنا

ميزات خارقة..تحديث
ميزات خارقة..تحديث iPhone الجديد وصل iOS 16.

أصدرت شركة آبل Apple  الأمريكية الرائدة اليوم تحديث iOS 16.3 لجميع الأجهزة المدعومة.  فإذا كان لديك هاتف iPhone متوافق ، ولم يخطرك بالتحديث بعد، فيمكنك الحصول عليه بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج. 

يأتي الإصدار الجديد مع دعم لمفاتيح الأمان الخاصة ب Apple iD ، مما يسمح بالمصادقة الفعلية الثنائية لعمليات تسجيل الدخول إلى  Apple iD.  يمكنك أيضًا الحصول على خلفية Unity جديدة ودعم الجيل الثاني من HomePod الذي تم الكشف عنه.

تم تعديل ميزة الطوارئ SOS لمنع المكالمات غير المقصودة - يمكنك تنشيطها بالضغط باستمرار على الزر الجانبي مع زر رفع الصوت أو خفضه معًا، ولكن لن يتم إجراء المكالمة حتى يتم تحرير الأزرار.

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كما يتوفر مجموعة متنوعة من إصلاحات أعطال السوفت وير أيضًا ، مثل نشكلة جعلت خلفية الشاشة تظهر باللون الأسود على شاشة القفل ، حيث  تظهر الخطوط مؤقتًا أثناء فتح iPhone 14 Pro Max ، وهو ما منع أداة قفل الشاشة لتطبيق Home من عرض الحالة الدقيقة.

كما تمت أيضًا معالجة مشكلة جعلت Siri الذي لا يستجيب بشكل صحيح لطلبات الموسيقى ، وكذلك المشكلات المتعلقة بطلبات Siri في CarPlay ، والتي ربما لم يتم فهمها بشكل صحيح.

بالنسبة للذين ما زالوا يستخدمون iOS 15 ، أصدرت Apple أيضًا نظام التشغيل iOS 15.7.3 ، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم جهاز أقدم بكثير عالق في نظام التشغيل iOS 12 ، هناك iOS 12.5.7 ، وكلاهما من التحديثات الأمنية التي يجب عليك تثبيتها.

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