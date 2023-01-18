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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الآيفون..خصم 1800 جنيه على iPhone 13

وحش الآيفون..خصم
وحش الآيفون..خصم 1800 جنيه على iPhone 13

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف iphone 13 الذي يفضل البعض شراءه عن طراز 14 حيث لا يوجد فرق كبير بينهم في المواصفات مع سعر أقل. ولحسن الحظ يوجد عرض قوي على هاتف iPhone 13 على موقع أمازون البريطاني بقيمة 50 جنيه إسترليني أي ما يعادل 1800 جنيه مصري.

مواصفات هاتف iPhone 13

الشاشة 

• شاشة ريتنا سوبر XDR

• شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.1 إنش (قطرياً)

• وضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش

• الحد الأقصى للسطوع 800 شمعة/المتر المربع (القيمة القياسية)؛ درجة سطوع قصوى 1200 شمعة/المتر المربع (HDR)

• طبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع

• دعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في آن واحد

المعالج 

• شريحة A15 بايونك

• وحدة معالجة مركزية سداسية النوى مع نواتي أداء و4 نوى كفاءة

• وحدة معالجة رسومات غرافيك رباعية النوى

• محرك عصبي مع 16 نواة

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الكاميرا 

 

• نظام كاميرا مزدوجة 12MP: كاميرا رئيسية وكاميرا واسعة للغاية

• الكاميرا الرئيسية: فتحة عدسة ƒ/1.6

• الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°

• كاميرا عمق حقيقي 12MP فتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏

• تصغير بصري 2x

• تكبير/تصغير رقمي لغاية 5x

البطارية 

• بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن‏.

• شحن لاسلكي مع شاحن MagSafe‏ بقدرة تصل إلى 15 واط‏9.

• شحن لاسلكي مع شواحن Qi بقدرة تصل إلى 7.5 واط‏9.

• الشحن من خلال كابل ‏USB متصل بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة.

• إمكانية الشحن السريع: شحن لغاية 50% خلال 30 دقيقة10 مع محول طاقة بقدرة 20 واط أو أعلى (متوفر على حدة).

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