هواتف آيفون تتجسس على موقعك.. وهذه طريقة إيقافها ؟

تلازمنا هواتفنا الذكية أينما كنا، حيث أصبحت الهواتف لصيقة لنا في معظم أوقاتنا حيث نستخدمها في العمل وأيضا في معظم أوقات الفراغ، ويظل هاتفك الذكي في تجميع البيانات الخاصة بالموقع في أي مكان تذهب إليه؛ الأمر الذي قد يشكل مصدر قلقا كبيرا للمستخدمين الذين يخشون على خصوصية بياناتهم.

وبحسب شبكة Fox News فإنه أمر مخيف بشكل لا يصدق عند استخدام تطبيقات الخرائط من جوجل أو آبل أو تطبيق GPS آخر ، حيث تقترح مثل هذه التطبيقات الأماكن المتكررة التي قمت بزيارتها ، مثل عنوان منزلك أو منازل أصدقائك أو مكان عملك، كما تجمع معظم بيانات الموقع الخاصة بك.

كيف تتبع هواتف آيفون بيانات الموقع الخاصة بك ؟

وتمنح شركة آبل هواتف آيفون ميزة خاصة تسمى المواقع الهامة، وعادةً ما تكون هذه المواقع هي الأماكن التي تزورها كثيرًا، ويتم تشغيل هذه الميزة افتراضيًا ، وتهدف إلى مساعدتك في تتبع جميع الأماكن التي زرتها كثيرًا.

وعلى الرغم من أنك قد تنظر إلى هذا على أنه ميزة قيمة تستمتع باستخدامها ، إلا أن هناك الكثير من المستخدمين لا يريدون أن يتم تتبعهم في جميع أوقات اليوم ، ويفضل البعض الحفاظ على خصوصية الأماكن التي يزوروها ، ومن خلال التركيز على الخصوصية ، تتيح شركة آبل أيضا التحكم بشكل أفضل لتعطيل المواقع المهمة.

كيف يمكنك إيقاف تشغيل المواقع المهمة على هواتف آيفون ؟

- افتح تطبيق الإعدادات

- قم بالتمرير لأسفل وحدد الخصوصية والأمان

- اختر خدمات الموقع

- قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل وحدد خدمات النظام

- انقر فوق المواقع المهمة

- إذا تم تنشيط Face ID ، فسيستخدمه هاتفك تلقائيًا للسماح بالوصول إلى الصفحة التالية. إذا كان لديك رمز مرور فقط ، فسيُطلب منك إدخاله

- تبديل المواقع الهامة. إذا كنت تريد مسح سجل موقعك من جهاز iPhone الخاص بك ، فحدد مسح السجل