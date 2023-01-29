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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نصف الثمن .. عرض على موبايل iPhone 11 بسعر 7800 جنيه

نصف الثمن..عرض على
نصف الثمن..عرض على موبايل iPhone 11 بسعر 7800 جنيه

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف آيفون iPhone 11 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.   

 

و لحسن الحظ يقدم موقع ebay الأمريكي عرض على هاتف iPhone 11 مجدد، بحالة جيدة، ليصل سعره بعد التخفيض 260 دولار أمريكي(أي ما يعادل 7800 جنيه مصري ).

نصف الثمن..عرض على موبايل iPhone 11 بسعر 7800 جنيه 

مواصفات هاتف iPhone 11

 

يأتي هاتف iPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة. ويقدم هاتف آيفون الرائع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابيكسل.

 

ويعمل هاتف iPhone 11 بمعالج Apple A13 مقترنا بذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت.

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ويضم هاتف iPhone 11 بطارية جيدة سعة 3110 مللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

 

وبالنسبة للسوفت وير، يقدم هاتف iPhone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار.

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