قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
حاضر رغم الرحيل.. محمد رحيم يشارك بأغاني شهيرة في ألبومات النجوم
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
المكسيك تعلن تعطيل الدراسة والعمل بسبب مواجهة المغرب وهولندا بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة وقدرة شحن طلقة إليك أحدث باوربنك في الأسواق

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

أصبحت الباوربنك من أسهل الطرق للحفاظ على شحن الهاتف طوال اليوم. فهي تُثبّت بسهولة على ظهر الهاتف المتوافق، وتُحاذي ملف الشحن، وتُغني عن حمل كابل لإعادة الشحن السريع.

تُعدّ هذه البطاريات ملائمةً للغاية لمستخدمي آيفون 17، إذ تدعم هواتف آبل الشحن اللاسلكي المغناطيسي. قد يحتاج مستخدمو جالاكسي إس 26 إلى غطاء مغناطيسي متوافق مع تقنية Qi2 أو MagSafe للحصول على نفس تجربة التركيب السريع، ولكن يبقى الشحن عبر منفذ USB-C ميزةً تجعل هذه البطاريات مفيدةً حتى بدون محاذاة مغناطيسية.

يعتمد اختيار أفضل باوربنك على أولوياتك فتركز بعض الباوربنك على النحافة، بينما توفر أخرى سعة أكبر، وشحنًا أسرع عبر منفذ USB-C، أو مسندًا مدمجًا. إليك أفضل الخيارات المتاحة للشراء في يونيو 2026.

أفضل الخيارات المتاحة للشراء 


باوربنك  أنكر نانو
 

يُعد باووربنك  Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) الأكثر عمليةً في هذه المجموعة. يتميز بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن لاسلكي متوافق مع معيار Qi2 بقدرة 15 واط، ومنفذي USB-C بقدرة 20 واط للإدخال والإخراج. يبلغ سمكه 0.34 بوصة ووزنه 4.3 أونصة، مما يجعله سهل الحمل في الجيب أو الحقيبة الصغيرة.

يُعدّ هذا الطراز مثاليًا كبطارية احتياطية للاستخدام اليومي في حالات الطوارئ. فهو ليس بديلًا عن شاحن السفر الكبير بسعة 20,000 مللي أمبير، ولكنه يُمكن أن يُعطي هاتف iPhone 17 دفعةً مفيدةً أثناء التنقل أو الخروج ليلًا أو يوم العمل. تُشير شركة Anker إلى أنه ي
ُمكنه شحن هاتف iPhone 16 Pro إلى 25% في 42 دقيقة. وتختلف النتائج الفعلية باختلاف درجة الحرارة وإعدادات الهاتف وسُمك الغطاء.

باوربنك  Anker MagGo
 

يُعد باوربنك  Anker MagGo (10K، نحيف) الخيار الأمثل من Anker للسفر أو الاستخدام المكثف للهاتف. 

يتميز بسعة 10000 مللي أمبير، وشحن لاسلكي بقوة 15 واط، ومنفذ USB-C بقدرة تصل إلى 30 واط. يبلغ سمكه 0.58 بوصة ووزنه 7.05 أونصة.

تقول شركة أنكر إن هذه البطارية توفر ما يصل إلى 1.8 شحنة لهاتف آيفون 15 برو . وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يستخدمون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والكاميرا ونقطة الاتصال والفيديو والرسائل النصية على مدار اليوم.
يعد هذا ليس الخيار الأخف وزنًا، ولكنه لا يزال نحيفًا بالنسبة لبطارية مغناطيسية بسعة 10000 مللي أمبير فهو  الخيار الأمثل إذا كنت غالبًا ما تنهي يومك ببطارية منخفضة الشحن.

السعر: 79.86 دولارًا

باوربنك شاومي 

يأتي  باوربنك فائق النحافة من شاومي، بقوة 5000 واط وسعة 15 واط يبلغ سمكه 6 ملم فقط ويزن 98 جرامًا. تستخدم شاومي بطارية من السيليكون والكربون وغلافًا من سبائك الألومنيوم للحفاظ على نحافته ومتانته.

تبلغ سعة البطارية النموذجية 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 15 واط. مع ذلك، تشير شركة شاومي إلى أن أجهزة آيفون تدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة تصل إلى 7.5 واط مع هذا الطراز.
يُساعد منفذ USB-C في التغلب على هذا  وتُشير شاومي إلى قدرة خرج سلكية تصل إلى 22.5 واط، ما يُفترض أن يكون أسرع من أداء الشحن اللاسلكي في أجهزة آيفون. كما يدعم بنك الطاقة شحن جهازين في وقت واحد، 

يُعد هذا الخيار الأمثل إذا كان الوزن والسُمك أهم من سرعة الاتصال اللاسلكي القصوى. كما أنه خيار جيد للمستخدمين الذين يفضلون تصميمًا معدنيًا فاخرًا على بطارية بلاستيكية سميكة.

السعر: 59.99

باوربنك الشحن السريع مستخدمو جالاكسي إس 26 منفذ USB C شحن لاسلكي الرسائل النصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد