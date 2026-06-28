ببطارية جبارة وقدرة شحن طلقة إليك أحدث باوربنك في الأسواق

أصبحت الباوربنك من أسهل الطرق للحفاظ على شحن الهاتف طوال اليوم. فهي تُثبّت بسهولة على ظهر الهاتف المتوافق، وتُحاذي ملف الشحن، وتُغني عن حمل كابل لإعادة الشحن السريع.

تُعدّ هذه البطاريات ملائمةً للغاية لمستخدمي آيفون 17، إذ تدعم هواتف آبل الشحن اللاسلكي المغناطيسي. قد يحتاج مستخدمو جالاكسي إس 26 إلى غطاء مغناطيسي متوافق مع تقنية Qi2 أو MagSafe للحصول على نفس تجربة التركيب السريع، ولكن يبقى الشحن عبر منفذ USB-C ميزةً تجعل هذه البطاريات مفيدةً حتى بدون محاذاة مغناطيسية.

يعتمد اختيار أفضل باوربنك على أولوياتك فتركز بعض الباوربنك على النحافة، بينما توفر أخرى سعة أكبر، وشحنًا أسرع عبر منفذ USB-C، أو مسندًا مدمجًا. إليك أفضل الخيارات المتاحة للشراء في يونيو 2026.

أفضل الخيارات المتاحة للشراء



باوربنك أنكر نانو



يُعد باووربنك Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) الأكثر عمليةً في هذه المجموعة. يتميز بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن لاسلكي متوافق مع معيار Qi2 بقدرة 15 واط، ومنفذي USB-C بقدرة 20 واط للإدخال والإخراج. يبلغ سمكه 0.34 بوصة ووزنه 4.3 أونصة، مما يجعله سهل الحمل في الجيب أو الحقيبة الصغيرة.

يُعدّ هذا الطراز مثاليًا كبطارية احتياطية للاستخدام اليومي في حالات الطوارئ. فهو ليس بديلًا عن شاحن السفر الكبير بسعة 20,000 مللي أمبير، ولكنه يُمكن أن يُعطي هاتف iPhone 17 دفعةً مفيدةً أثناء التنقل أو الخروج ليلًا أو يوم العمل. تُشير شركة Anker إلى أنه ي

ُمكنه شحن هاتف iPhone 16 Pro إلى 25% في 42 دقيقة. وتختلف النتائج الفعلية باختلاف درجة الحرارة وإعدادات الهاتف وسُمك الغطاء.

باوربنك Anker MagGo



يُعد باوربنك Anker MagGo (10K، نحيف) الخيار الأمثل من Anker للسفر أو الاستخدام المكثف للهاتف.

يتميز بسعة 10000 مللي أمبير، وشحن لاسلكي بقوة 15 واط، ومنفذ USB-C بقدرة تصل إلى 30 واط. يبلغ سمكه 0.58 بوصة ووزنه 7.05 أونصة.

تقول شركة أنكر إن هذه البطارية توفر ما يصل إلى 1.8 شحنة لهاتف آيفون 15 برو . وهذا يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يستخدمون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والكاميرا ونقطة الاتصال والفيديو والرسائل النصية على مدار اليوم.

يعد هذا ليس الخيار الأخف وزنًا، ولكنه لا يزال نحيفًا بالنسبة لبطارية مغناطيسية بسعة 10000 مللي أمبير فهو الخيار الأمثل إذا كنت غالبًا ما تنهي يومك ببطارية منخفضة الشحن.

السعر: 79.86 دولارًا

باوربنك شاومي

يأتي باوربنك فائق النحافة من شاومي، بقوة 5000 واط وسعة 15 واط يبلغ سمكه 6 ملم فقط ويزن 98 جرامًا. تستخدم شاومي بطارية من السيليكون والكربون وغلافًا من سبائك الألومنيوم للحفاظ على نحافته ومتانته.

تبلغ سعة البطارية النموذجية 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 15 واط. مع ذلك، تشير شركة شاومي إلى أن أجهزة آيفون تدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة تصل إلى 7.5 واط مع هذا الطراز.

يُساعد منفذ USB-C في التغلب على هذا وتُشير شاومي إلى قدرة خرج سلكية تصل إلى 22.5 واط، ما يُفترض أن يكون أسرع من أداء الشحن اللاسلكي في أجهزة آيفون. كما يدعم بنك الطاقة شحن جهازين في وقت واحد،

يُعد هذا الخيار الأمثل إذا كان الوزن والسُمك أهم من سرعة الاتصال اللاسلكي القصوى. كما أنه خيار جيد للمستخدمين الذين يفضلون تصميمًا معدنيًا فاخرًا على بطارية بلاستيكية سميكة.

السعر: 59.99