قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيبدعوا في وسائل الغش| ضبط طلاب ثانوية عامة بالسماعات في قنا.. والمحافظ يحذر
بسبب الركنة.. تحطيم سيارة ملاكي يثير الجدل على مواقع التواصل
ماشي ولا قاعد.. مصير غامض لمعتمد جمال في الزمالك
القبة الحرارية تحبس الهواء الساخن فوق أوروبا وترفع الحرارة لمستويات غير مسبوقة .. تفاصيل
وسط حراسة مشددة.. المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته أمام النيابة بالإسكندرية
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
حقيقة تغيير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم.. رئيس شعبة المخابز يكشف
وزير البترول يعلن انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية
فضيحة جديدة لنتنياهو.. تحقيق يكشف انتقاله إلى مقر إقامة سري ممول من المال العام
وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند
الإدارية العليا تحسم الجدل.. متى يستحق العاملون بالجامعات حوافز المهن الطبية؟
السعودية.. مصرع 14 شخصًا في سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو» بمنطقة رأس تنورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسائل عادية تخفي تهديدا خطيرا.. حملة اختراق تنتشر عالميا عبر واتساب

حملة اختراق تنتشر عالميا عبر واتساب
حملة اختراق تنتشر عالميا عبر واتساب
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير صادر عن فريق البحث والتحليل العالمي في شركة كاسبرسكي، عن حملة هجمات سيبرانية واسعة النطاق تستهدف مستخدمي واتساب ويب وWhatsApp Desktop، حيث يعتمد القراصنة على اختراق حسابات واتساب لإرسال برمجيات خبيثة تبدو وكأنها رسائل موثوقة من جهات معروفة.

هجمات عبر حسابات موثوقة لخداع المستخدمين

تعتمد الحملة على أسلوب الهندسة الاجتماعية، إذ يقوم المهاجمون بإرسال ملفات ضارة من حسابات واتساب تم الاستيلاء عليها مسبقا، بدلا من أرقام مجهولة أو مشبوهة، هذا الأسلوب يجعل الضحايا أكثر عرضة لفتح الملفات، نظرا لكونها قادمة من جهات يثقون بها.

ويجري إخفاء هذه الملفات داخل مستندات تبدو اعتيادية مثل الفواتير وكشوف الحسابات البنكية وسجلات الدفع وإشعارات الديون، وبرمجيات خبيثة متخفية داخل ملفات تبدو رسمية.

أوضح التقرير أن البرمجيات الخبيثة تتضمن أكوادا وبيانات مخفية تحاكي مكونات نظام ويندوز من مايكروسوفت، بهدف تجاوز أنظمة الحماية وإقناع المستخدم بأنها ملفات نظامية آمنة.

وقال الباحث الأمني في كاسبرسكي، فريد راضي، إن المهاجمين “يستغلون الثقة داخل منصات المراسلة، حيث يتم إخفاء الملفات على أنها مستندات عمل روتينية، مع تكييفها بعدة لغات لاستهداف واسع النطاق، وعند فتحها تبدأ سلسلة إصابة متعددة المراحل تقوم بتنزيل وتشغيل مكونات خبيثة بشكل صامت”.

اختراق واتساب

انتشار عالمي يشمل عدة دول

تم رصد الحملة في عدة مناطق حول العالم، مع استهداف لغات متعددة تشمل الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية والألمانية والماليزية. 

وقد سجلت إصابات في مناطق مختلفة من آسيا وأمريكا الجنوبية، بما في ذلك البرازيل وسنغافورة وتايوان وفيتنام، بينما سجلت ماليزيا أعلى معدل إصابات ضمن الدول المتضررة.

كيف يعمل الهجوم؟

عند فتح الملف الخبيث، يبدأ تنفيذ سلسلة من العمليات داخل الجهاز بشكل خفي، حيث يتم:

- تشغيل سكربت مخفي ينشئ مجلدا داخل ملفات النظام
- الاتصال بخوادم خارجية لتحميل مكونات إضافية خبيثة
- تثبيت أدوات إدارة وتحكم عن بعد (RMM) تتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على الجهاز والتجسس عليه
 

نصائح للحماية

دعا خبراء الأمن السيبراني مستخدمي واتساب إلى توخي الحذر الشديد، مع الالتزام بالتوصيات التالية:

- عدم فتح أي مرفقات غير متوقعة حتى لو جاءت من جهات معروفة
- تجنب الملفات التنفيذية أو السكربتات مثل: .exe و .bat و .js و .vbs و .vbe
- التحقق دائما من مصدر الملفات قبل تنزيلها أو فتحها

برمجيات خبيثة واتساب رسائل واتساب مزيفة اختراق واتساب ويب حسابات واتساب مخترقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ازهر الشرقية

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازالة تعدي

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

جانب من المضبوطات

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

بالصور

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

تفاصيل مؤلمة.. سبب وفاة طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد