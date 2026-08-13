وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف بقرى حياة كريمة بالمحافظات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بعدد من المحافظات.

وذلك من خلال نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف دفع معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة ودخولها الخدمة، بما يسهم في الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات، لضمان سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الاستمرار في المتابعة والتنفيذ المتكامل لمكونات المشروعات، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المبادرة، وتحقيق أهداف المبادرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة الإسكان تقريرًا شمل نتائج جولة للمهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من مسئولي الهيئة، في محافظة بني سويف، لتفقد محطة معالجة دنديل بطاقة 40 /80 ألف م³/يوم، ومحطة رفع الحمام وشبكات انحدارها، ومحطة معالجة أبو صير بطاقة 30/15 ألف م³/يوم، ومحطة رفع أشمنت وشبكاتها، ومحطة معالجة طنسا بني مالو بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات.

كما شملت المتابعة بمحافظة دمياط نتائج جولة للمهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة، لعددٍ من مشروعات معالجة الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بالمحافظة، من بينها مشروع محطة معالجة كفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 /10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5 /10 آلاف م³/يوم، مع التأكيد على سرعة دفع الأعمال وتذليل المعوقات.

وفي محافظة المنيا، أجرى المهندس عبد السلام بركات، رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد، والمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد بالهيئة، وعدد من مسئولي الهيئة، جولات تفقدية شملت عددًا من مشروعات محطات رفع الصرف الصحي، من بينها محطة رفع صرف صحي قرية منشأة نيازي، ومحطة رفع صرف صحي أبو بشت، ومحطة رفع صرف صحي طنبدي الرئيسية، ومحطة رفع صرف صحي أبا البلد الفرعية، ومحطة رفع صرف صحي الشيخ زياد بمركز مغاغة، إلى جانب محطة رفع صرف صحي قرية الرحمانية، ومحطة رفع قرية الناصرية، ومحطة رفع بني حرام الرئيسية، ومحطة رفع صرف صحي بني حرام الفرعية بمركز ديرمواس.

وشملت المتابعة في محافظة أسيوط عددًا من المشروعات، من بينها محطتا رفع العوامر الفرعية والرئيسية، ومحطتا رفع بني زيد والأكراد الرئيسية والفرعية، ومحطتا رفع باقور الفرعية والرئيسية، فضلًا عن تفقد مشروع صرف صحي عرب الطاولة بمركز الفتح، ومحطة معالجة دشلوط، ومحطة معالجة عواجا، ومحطة رفع قرية نجع خضر، ومحطة رفع صرف صحي قرية النهاية، ومحطة رفع صرف صحي صنبو الرئيسية بمركز ديروط.

كما تمت متابعة توسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا والغنايم بطاقة 20 /40 ألف م³/يوم، لخدمة 17 قرية بمركز صدفا، ومحطة معالجة صرف صحي عرب الكابلات بطاقة 20 /40 ألف م³/يوم، لخدمة 14 قرية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في تطوير الريف المصري، مؤكدة أهمية ضمان التكامل بين أعمال تنفيذ شبكات ومحطات المرافق ومختلف مكونات البنية الأساسية، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية للمشروعات بعد دخولها الخدمة، ويحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها، ويضمن استدامة الخدمات وتحقيق مردود تنموي ملموس على أهالي القرى المستهدفة.