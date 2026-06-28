لن يراها أحد داخل محادثاتك.. واتساب يختبر ميزة سرية مع Meta AI

تواصل شركة واتساب WhatsApp، توسيع دمج مساعد Meta AI داخل تطبيق المراسلة الخاص بها، وهذه المرة عبر ميزة جديدة تركز على تعزيز الخصوصية.

ووفقا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، يختبر واتساب ميزة تسمي الدردشة الجانبية Side Chat، والتي تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة على Meta AI بشأن محتوى أي محادثة، دون أن تظهر هذه الاستفسارات أو ردود الذكاء الاصطناعي لبقية المشاركين.

نافذة خاصة للتفاعل مع Meta AI

بحسب التقرير، تعمل ميزة “الدردشة الجانبية” من خلال واجهة منفصلة تتيح للمستخدمين التحدث مع Meta AI بشكل خاص، مع احتفاظ المساعد الذكي بفهم سياق المحادثة الحالية.

وبذلك يمكن للمستخدم طلب شرح رسالة، أو الحصول على اقتراحات، أو طرح أسئلة تتعلق بالمحادثة، دون إرسال هذه الطلبات داخل الدردشة نفسها.

ويختلف ذلك عن الآلية الحالية، التي تتطلب كتابة @Meta AI داخل المحادثة، ما يجعل السؤال مرئيا لجميع المشاركين.

أما مع الميزة الجديدة، فتتم جميع التفاعلات داخل نافذة خاصة لا يطلع عليها أي شخص آخر في المحادثة.

نافذة خاصة للتفاعل مع Meta AI

معالجة خاصة لحماية الخصوصية

تعتمد الميزة على تقنية المعالجة الخاصة Private Processing، وهي البنية التحتية التي طورتها ميتا لمعالجة طلبات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ووفقا للتقرير، تضمن هذه التقنية بقاء الرسائل وطلبات الذكاء الاصطناعي سرية، مع تمكين Meta AI في الوقت نفسه من فهم سياق المحادثة لتقديم ردود أكثر دقة.

كما يساعد تشغيل الميزة في نافذة مستقلة على إبقاء المحادثة الرئيسية خالية من الرسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعد امتدادا لميزة الدردشات المخفية مع Meta AI التي طرحها واتساب مؤخرا، والتي تعتمد أيضا على تقنية المعالجة الخاصة لتعزيز خصوصية التفاعل مع المساعد الذكي.

تتوفر ميزة “الدردشة الجانبية” حاليا لعدد محدود من مستخدمي النسخ التجريبية (بيتا) من واتساب على نظامي أندرويد وiOS، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد إطلاقها لجميع المستخدمين، خاصة أنها لا تزال قيد التطوير وقد تشهد مزيدا من التحسينات قبل وصولها إلى الإصدار المستقر من التطبيق.