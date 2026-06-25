واتساب يطلق أول اشتراك مدفوع للمستخدمين.. ماذا يقدم WhatsApp Plus؟

بعد سنوات من تقديم خدماته مجانا، بدأ تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" طرح أول اشتراك مدفوع للمستخدمين تحت اسم WhatsApp Plus، في خطوة تهدف إلى توفير مزايا تخصيص إضافية دون المساس بالخصائص الأساسية للتطبيق.

وأطلقت “ميتا” الخدمة الجديدة لمستخدمي نظامي أندرويد وiOS في عدة دول حول العالم، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تشمل تقديم اشتراكات مدفوعة عبر منصاتها الرئيسية، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام و واتساب.

ماذا يقدم اشتراك واتساب بلس؟

يبلغ سعر اشتراك واتساب بلس في الهند حوالي 79 روبية هندية شهريا، ويركز بشكل أساسي على تخصيص تجربة الاستخدام بدلا من إضافة وظائف جديدة للمراسلة أو المكالمات.

ويمنح المشتركين إمكانية الاختيار بين 18 سمة Theme جديدة بألوان متنوعة، من بينها الأزرق الحيوي والبنفسجي الملكي والأخضر الداكن والوردي الفوشيا.

كما يتيح الاشتراك تغيير أيقونة التطبيق عبر 14 تصميما مختلفا، إلى جانب الحصول على 10 نغمات رنين حصرية وحزم ملصقات خاصة غير متاحة للمستخدمين العاديين.

ومن بين أبرز المزايا أيضا رفع عدد المحادثات المثبتة إلى 20 محادثة بدلا من الحد التقليدي، فضلا عن أدوات إضافية لتنظيم قوائم الدردشة وتخصيصها وفق تفضيلات المستخدم.

اشتراك واتساب بلس

المزايا الأساسية تبقى مجانية

وأكدت شركة ميتا أن الاشتراك الجديد لا يؤثر على الخدمات الأساسية للتطبيق، حيث ستظل الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والمرئية وتحديثات الحالة والتشفير الكامل بين الطرفين متاحة مجانا لجميع المستخدمين.

كيفية الاشتراك

يمكن للمستخدمين الاشتراك عبر الدخول إلى الإعدادات> ثم الاشتراكات> واختيار WhatsApp Plus، قبل إتمام عملية الدفع من خلال متجر Google Play أو المتاجر المعتمدة، كما يحصل المشتركون الجدد على فترة تجريبية مجانية لمدة شهر قبل بدء استقطاع الرسوم الشهرية.

هل يستحق الاشتراك؟

يعتمد الأمر بشكل كبير على طبيعة استخدام كل شخص للتطبيق. فالمستخدمون الذين يهتمون بتخصيص شكل التطبيق وتنظيم محادثاتهم قد يجدون قيمة في الاشتراك، بينما لن يلاحظ المستخدم العادي تغييرا جوهريا في تجربة الاستخدام اليومية، نظرا لأن جميع الوظائف الأساسية لا تزال مجانية ومتاحة للجميع.

ويبدو أن ميتا تراهن من خلال هذه الخطوة على جذب المستخدمين الراغبين في تجربة أكثر تخصيصا، دون فرض أي قيود على النسخة المجانية التي يعتمد عليها مليارات المستخدمين حول العالم.