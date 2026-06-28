موتورولا تفاجئ السوق بـMoto Pad 70 Pro.. أداء رائد وشاشة عملاقة في تابلت جديد

أعلنت شركة موتورولا Motorola، التابعة لمجموعة لينوفو، عن جهازها اللوحي الجديد Moto Pad 70 Pro، ليكون الجيل الأحدث من جهاز Moto Pad 60 Pro الذي تم إطلاقه العام الماضي، مع تحسينات كبيرة تشمل الأداء والشاشة والبطارية.

أداء قوي بمعالج Snapdragon 8s Gen 4

يتم تشغيل تابلت موتورولا الجديد Moto Pad 70 Pro، بواسطة معالج Snapdragon 8s Gen 4، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مباشرة من الصندوق، مع وعد من موتورولا بتحديثه إلى Android 17 وAndroid 18، بالإضافة إلى تحديثات أمنية مستمرة حتى عام 2030.

كما يدعم الجهاز تشغيل الألعاب بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية، إلى جانب ميزة Smart Connect التي تتيح نقل الملفات والتكامل بين الأجهزة المختلفة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المتوافقة.

تابلت موتورولا الجديد Moto Pad 70 Pro

شاشة 3.5K بمعدل تحديث 144 هرتز

يأتي جهاز Moto Pad 70 Pro اللوحي، بشاشة كبيرة بقياس 13 بوصة بدقة 3.5K، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وعمق ألوان 12-بت، وسطوع يصل إلى 800 شمعة في وضع HBM، مع دعم تقنية Dolby Vision، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن نوع اللوحة سواء كانت LCD أو AMOLED.

كاميرات مزدوجة وبطارية ضخمة

يضم الجهاز كاميرتين فقط، خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل، بينما يعتمد على بطارية بسعة 10200 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 45 وات، رغم أن الجهاز يأتي مع شاحن بقدرة 68 وات داخل العلبة.

كما يأتي الجهاز مع قلم Moto Pen Pro ضمن المحتويات الأساسية، بينما تباع لوحة المفاتيح Snap-On Keyboard بشكل منفصل.

تابلت موتورولا الجديد Moto Pad 70 Pro

مزايا إضافية واتصال متقدم

يدعم الجهاز أربعة مكبرات صوت من JBL مع تقنية Dolby Atmos، بالإضافة إلى منفذ microSD لتوسعة التخزين حتى 2 تيرابايت، ووضع PC Mode، وتقنيات اتصال حديثة تشمل Bluetooth 6.0 وWi-Fi 7، لكنه لا يدعم شبكات LTE.

السعر والتوفر

يأتي الجهاز بتصميم معدني نحيف بسمك 6.2 ملم ووزن 589 جراما، ويتوفر بلون واحد هو Pantone Titan.

ويطرح الجهاز بخيارين من الذاكرة بسعة 8 + 128 جيجابايت بسعر 36999 روبية هندية، و8 + 256 جيجابايت بسعر 39999 روبية هندية

ومن المقرر أن يبدأ بيع Moto Pad 70 Pro في الهند اعتبارا من 4 يوليو عبر الموقع الرسمي لـ موتورولا ومتاجر التجزئة المختلفة.