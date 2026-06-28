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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هيونداي إلنترا 2027 الجديدة

هيونداي إلنترا موديل 2027
هيونداي إلنترا موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي إلنترا موديل 2027، وتنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وحملت هوية بصرية مذهلة، ومقصورة رقمية مستقبلية .

هيونداي إلنترا موديل 2027

أبعاد هيونداي إلنترا موديل 2027

تأتى سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4765 مم، وعرض 1855 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

هيونداي إلنترا موديل 2027

محرك هيونداي إلنترا موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 147 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها محرك اخر يعتمد علي منظومة هجينة بمحرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 155 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2027

هيونداي إلنترا موديل 2027

زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نافذة ربعية خلفية جديدة تمنح السقف مظهر انسيابي ممتد، وتعتمد إلنترا علي لغة تصميم تعرف باسم فن الصلب وهذا الأسلوب الهندسي يمنح السيارة ملامح حادة مستوحاة من الخيال العلمي وبذلة آيرون مان الشهيرة، وبها أقواس عجلات منتفخة وبارزة بشكل جريء تتكامل مع مقابض أبواب مخفية ومدمجة بالكامل في الهيكل الفولاذي .

هيونداي إلنترا موديل 2027

بالاضافة إلي ان هيونداي إلنترا موديل 2027 بها، مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED لترسم معاً نمط الحرف H بشكل مستقبلي ساحر، وبها جناح خلفي مدمج ممتد على كامل عرض الشنطة الخلفية بتصميم ذيل البطة يرتكز فوق جنوط رياضية مقاس 18 بوصه بلونين وبتصميم خماسي الأذرع يحاكي زوايا الهيكل الحادة.

هيونداي إلنترا موديل 2027

ويوجد بـ سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027، شاشة لمس مركزية مقاس 12.9 بوصه، وبها نظام تشغيل Pleos الجديد القائم على نظام أندرويد، وبها مفاتيح ميكانيكية تقليدية أسفل الشاشة للتحكم بالتكيف والوظائف الأساسية، وتم استبدال شعار هيونداي التقليدي على عجلة القيادة بأربع نقاط مضيئة ترمز بحسب لغة مورس العالمية إلى حرف الـ H.

هيونداي إلنترا موديل 2027 إلنترا موديل 2027 السيارات السيدان أبعاد هيونداي إلنترا محرك هيونداي إلنترا موديل 2027 مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2027 هيونداي إلنترا

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