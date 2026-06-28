سيارات هاتشباك 2026 تبدأ من 800 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس B 200، واوبل كورسا، وهيونداي I30، وسوزوكى بالينو، وسوزوكى سويفت .

مرسيدس B 200 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس B 200 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس B 200 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس B 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 350 ألف جنيه .

اوبل كورسا موديل 2026

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل كورسا موديل 2026

يصل سعر سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 250 ألف جنيه .

هيونداي I30 موديل 2026

قوة سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تصل إلي 140 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 50 لتر .

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

سوزوكى بالينو موديل 2026

عزم دوران سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 يصل إلي 130 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى بالينو موديل 2026

تتوافر سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت موديل 2026

خزان وقود سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 يصل إلي 37 لتر، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وبها قوة 81 حصان، وعزم دوران 111 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 905 ألف جنيه .

