تختار ايه .. شيفروليه سبارك اى فى ام بى واى دى دولفن 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه سبارك اى فى و بى واى دى دولفن موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، وبها قوة 101 حصان، وعزم دوران 180 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 360 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026

سعر سيارة شيفروليه سبارك اى فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري يصل إلي 999 ألف جنيه .

محرك بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

تستمد سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 135 نيوتن/متر، وبها قوة 74 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

تمتلك سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

يصل سعر الفئة الوحيدة من سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 899 ألف جنيه .