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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيتور داشينج 2027 العائلية تباع بهذه المواصفات

جيتور داشينج موديل 2027
جيتور داشينج موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيتور داشينج موديل 2027

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور داشينج موديل 2027، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

أبعاد جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

تأتى سيارة جيتور داشينج موديل 2027 في سوق السيارات المصرية بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم.

محرك جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

تستمد سيارة جيتور داشينج موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصانا، وبها خزان وقود سعة 57 لترا، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

وسائل الأمان بـ جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

زودت سيارة جيتور داشينج موديل 2027 بالعديد من المميزات، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى.

 

مواصفات جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

تحتوي سيارة جيتور داشينج موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها نوافذ كهربائية، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام إقفال للأبواب يعمل باللمس.

 

سعر جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة جيتور داشينج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و330 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و480 ألف جنيه.

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