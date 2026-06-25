لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

أعلنت رام رسميا عودة شاحنتها عالية الأداء 1500 TRX ضمن موديلات 2027، لتعيد إلى الساحة واحدة من أقوى شاحنات البيك أب المخصصة للأداء والقيادة على الطرق الوعرة، بعد فترة طويلة من التكهنات حول مصير الطراز الأشهر في تاريخ العلامة الأمريكية.

وتأتي العودة المرتقبة مع الحفاظ على العنصر الأكثر إثارة في شخصية الشاحنة، وهو محرك "هيلكات" فائق الشحن، إلا أن العملاء سيضطرون هذه المرة إلى دفع مبلغ أكبر للحصول على هذه القوة الاستثنائية.

حددت رام السعر الأساسي لـ TRX الجديدة عند 102,790 دولار، ما يعادل نحو 385 ألف ريال سعودي، متضمن تكاليف الشحن والتسليم، لتصبح واحدة من أغلى شاحنات الإنتاج التجاري المخصصة للطرق الوعرة.

كما طرحت الشركة إصدار خاص يحمل اسم "Night Edition"، مقابل زيادة تقارب 10 آلاف دولار، ويتميز بسقف أسود مطلي يدويا، ورسومات خارجية مستوحاة من شاحنات التسعينيات، إلى جانب لمسات حمراء داخل المقصورة وعجلات مجهزة لاستيعاب إطارات Beadlock المخصصة للقيادة في أقسى التضاريس.

تواصل TRX الاعتماد على محرك هيلكات الشهير سعة 6.2 لتر V8 المزود بسوبرتشارجر، والذي يولد قوة تصل إلى 777 حصانا وعزم دوران يبلغ 922 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي دائم، ما يمنح الشاحنة قدرات أداء استثنائية مقارنة بفئتها.

ووفقا لأرقام رام الرسمية، تستطيع TRX الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط بفضل نظام Launch Control، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 190 كم/س.

لم تركز رام على الأداء فقط، بل زودت الشاحنة بأحدث أنظمة القيادة المساعدة، مؤكدة أن TRX وشقيقتها RHO هما الشاحنتان الوحيدتان حاليا في فئة الأداء والأوف رود اللتان توفران نظام قيادة شبه ذاتية من المستوى الثاني مع إمكانية القيادة دون استخدام اليدين على طرق محددة ومعتمدة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة مباشرة إلى فورد رابتر، المنافس التقليدي والأبرز لشاحنة TRX في السوق الأمريكية.

ورغم الاحتفاء بعودة محرك V8 الأسطوري، فإن مستقبل TRX لا يزال محاطا بعلامات الاستفهام، فعند سؤال الرئيس التنفيذي لرام، تيم كونيسكيس، عن المدة التي ستستمر خلالها الشاحنة في الإنتاج، اكتفى بالقول: "اسألوا واشنطن".

وتعكس هذه العبارة ارتباط مستقبل الشاحنة بالتشريعات البيئية الأمريكية ومعايير الانبعاثات المتزايدة الصرامة، والتي قد تكون العامل الحاسم في استمرار محركات V8 الكبيرة خلال السنوات المقبلة.