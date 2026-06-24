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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏      ‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏‏شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021‏.‏

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة حصانية تصل إلى 148 حصان وعزم دوران يبلغ 255 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 9.5 ثانية.

تأتي السيارة بطول 4655 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1760 مم، مع خلوص أرضي مميز يبلغ 185 مم، وسعة خزان وقود تصل إلى 52 لتراً، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 8.4 لتر لكل 100 كم.

تتوفر السيارة بنسختين تتسع لـ 5 أو 7 مقاعد، وتوفر مساحة تخزين بالحقيبة الخلفية تصل إلى 1051 لتراً عند طي المقاعد، وهي مدعومة بأنظمة أمان قياسية تشمل 4 وسائد هوائية، وأنظمة فرامل ABS و EBD، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني ESC.

سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 750 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف ‏بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 شيفروليه كابتيفا كابتيفا موديل 2021 كابتيفا شيفروليه

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للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
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