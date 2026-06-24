لفترة مؤقتة.. تعرف على سر تحول اسم ستروين إلى "سيتروين"

أعلنت شركة سيتروين عن إطلاق شراكة جديدة مع الممثل الفرنسي الشهير عمر سي، في خطوة مختلفة عن المفهوم التقليدي لسفراء العلامات التجارية، حيث اختارته الشركة ليشغل منصب "المستشار الخاص" للعلامة، ضمن تعاون يقوم على تبادل الرؤى والأفكار والمشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وتسعى سيتروين من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ارتباطها بالجمهور عبر شخصية تحظى بشعبية واسعة وحضور مؤثر، إذ ترى الشركة أن عمر سي يجسد العديد من القيم التي لطالما ارتبطت بهوية العلامة، وعلى رأسها البساطة والقرب من الناس وروح التفاؤل.

واحتفالا بانطلاق هذا التعاون، كشفت سيتروين عن حملة عالمية جديدة تحمل طاب مبتكر، قررت خلالها إعادة توظيف أحد أبرز عناصر هويتها، وهو اسم العلامة نفسها، حيث ستتحول Citroën مؤقتا خلال فترة الحملة إلى "Sytroën"، في إشارة رمزية إلى حضور عمر سي ودوره الجديد داخل المنظومة الإبداعية للشركة.

وأكدت سيتروين أن هذه الخطوة تعكس رغبتها في تقديم رؤية مختلفة للتواصل مع العملاء، تقوم على الأصالة والابتكار بدلا من الاكتفاء بالنماذج التسويقية التقليدية.

وقال زافييه شاردون، الرئيس التنفيذي لسيتروين، إن اختيار عمر سي جاء ليتجاوز مفهوم الترويج للعلامة التجارية، موضحا أن الفنان الفرنسي يتمتع بقدرة استثنائية على التواصل مع الجمهور والحفاظ على طبيعته وعفويته، وهي قيم تتقاطع بشكل مباشر مع فلسفة سيتروين وهويتها الممتدة لأكثر من قرن.

من جانبه، أشار أوليفييه فرانسوا، الرئيس العالمي للتسويق في ستيلانتس، إلى أن التعاون بين سيتروين وعمر سي جاء بصورة طبيعية نظرا للتشابه الكبير بين الطرفين في القدرة على مخاطبة مختلف فئات الجمهور مع الحفاظ على التميز والخصوصية، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتكامل بين الإبداع والهوية الإنسانية.

وتأتي الحملة الجديدة ضمن استراتيجية سيتروين الرامية إلى ضخ مزيد من الحيوية في صورتها العالمية، حيث تم إخراجها بواسطة المخرج هوجو جيلان وإنتاجها بالتعاون مع شركة Soldats الفرنسية.