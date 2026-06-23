يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو 320 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 320 موديل 2027، وتنتمي 320 لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 375 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 280 كم/ساعة، وتحتاج إلى 9.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 59 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر بي ام دبليو 320 موديل 2027

بي ام دبليو 320 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 6 مليون و 750 ألف جنيه .