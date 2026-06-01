رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

أزاحت رينو الستار عن النسخة المحدثة من سيارتها الكهربائية ميجان E-Tech موديل 2027، والتي جاءت بحزمة من التعديلات التصميمية والتقنية التي تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية في سوق السيارات الكهربائية، مع تحسين مدى القيادة وتطوير تجربة الاستخدام اليومية.

وحصلت السيارة ميجان E-Tech موديل 2027 على واجهة أمامية جديدة بالكامل، تضمنت صداما معاد تصميمه وشبك أمامي أكثر عصرية، إلى جانب مصابيح مطورة تتماشى مع لغة التصميم الأحدث للعلامة الفرنسية. كما تبنت ميجان الهوية البصرية الجديدة التي بدأت رينو تطبيقها على عدد من طرازاتها الحديثة، ما منح السيارة مظهراً أكثر جرأة وحداثة مقارنة بالنسخة السابقة.

وشملت التحديثات الخارجية للسيارة ميجان E-Tech موديل 2027 أيضاً تصاميم جديدة للعجلات المعدنية، فضلاً عن إضافة لون أزرق جديد إلى قائمة الألوان المتاحة للعملاء.

وعلى الصعيد التقني، جاءت أبرز التحسينات من خلال اعتماد بطارية جديدة من نوع LFP بسعة استخدام فعلية تبلغ 67 كيلوواط/ساعة، بدلاً من البطارية السابقة البالغة 60 كيلوواط/ساعة، وأسهم هذا التغيير في رفع مدى القيادة الرسمي وفق معيار WLTP إلى 499 كيلومتراً للشحنة الواحدة، مقارنة بنحو 459 كيلومتراً في النسخة السابقة.

كما حسنت رينو قدرات الشحن السريع للسيارة، حيث أصبحت تدعم الشحن بقدرة تصل إلى 165 كيلوواط، ما يتيح رفع مستوى شحن البطارية من 15% إلى 80% خلال نحو 24 دقيقة فقط، وهو ما يعزز من سهولة استخدامها في الرحلات الطويلة.

وفيما يتعلق بالأداء، احتفظت ميجان E-Tech بمنظومة الدفع الأمامي المعروفة، والتي تعتمد على محرك كهربائي بقوة 220 حصاناً وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر.

ورغم زيادة سعة البطارية؛ ظلت مستويات الأداء شبه مستقرة، حيث ارتفع زمن التسارع من السكون إلى 100 كم/س بشكل طفيف من 7.5 إلى 7.6 ثانية.

وأجرت الشركة تعديلات على نظام التعليق والتوجيه؛ بهدف الحفاظ على توازن السيارة وديناميكيتها رغم زيادة الوزن الناتجة عن البطارية الأكبر حجماً.

أما المقصورة الداخلية، فاحتفظت بتصميمها العام، لكنها استفادت من تحديثات رقمية جديدة، أبرزها دعم نظام OpenR Link لمساعد جوجل Gemini الذكي، مع إتاحة أكثر من 100 تطبيق قابل للتنزيل.

كما أضافت رينو تقنية التعرف على السائق، التي تسمح بتحميل الإعدادات الشخصية تلقائياً بمجرد الجلوس خلف عجلة القيادة.

وقررت رينو تبسيط خيارات ميجان E-Tech عبر الاكتفاء بفئتين فقط هما Techno وEsprit Alpine، مع تزويدهما بمستوى أعلى من التجهيزات القياسية، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الاختيار أمام العملاء.

وتؤكد هذه التحديثات توجه رينو نحو تعزيز مكانة ميجان E-Tech ضمن فئة السيارات الكهربائية العائلية، عبر الجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة ومدى القيادة الأطول، مع الحفاظ على الشخصية العملية التي اشتهرت بها السيارة منذ إطلاقها.