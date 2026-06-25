مواصفات دفسك آي 5 موديل 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

دفسك اي 5 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دفسك اي 5 موديل 2027، وتنتمي اي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد دفسك اي 5 موديل 2027

تتوافر سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4760 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1710 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2785 مم .

مواصفات دفسك اي 5 موديل 2027

زودت سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 بالكثير من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما .

بالاضافة إلي ان سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 بها ايضا، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك دفسك اي 5 موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 214 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 25.3 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 129 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دفسك اي 5 موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 494 ألف جنيه .