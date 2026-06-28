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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا سبورتاج 2027 تباع بهذه المواصفات

كيا سبورتاج موديل 2027
كيا سبورتاج موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سبورتاج موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سبورتاج موديل 2027، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات  .

محرك كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تحصل سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تمتلك كيا سبورتاج موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

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