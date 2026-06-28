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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏      ‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏‏شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ موديل 2019‏.‏

تأتي السيارة سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ ‏موديل 2019‏، بمحرك تنفس طبيعي (بدون تيربو) بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) رباعي الأسطوانات، يولد قوة حصانية تصل إلى 128 حصان وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك اعتيادي (ستيبترونيك) من 6 سرعات.

تتسارع السيارة سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ ‏ موديل 2019‏، من وضع الثبات وحتى ‏سرعة 100 كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 181 ‏كم/ساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 7.6 لتر لكل 100 كم في ‏ظروف القيادة المختلطة.‏

ويبلغ طول السيارة سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ ‏موديل 2019‏، الإجمالي 4.44 متر، وعرضها 1.80 متر، وارتفاعها 1.60 متر، وتتميز بارتفاع مناسب عن الأرض (خلوص أرضي) يبلغ 16.7 سم، مع خزان وقود بسعة 47 لتر، وحجم شنطة خلفية ضخم جداً يتسع لـ 720 لتر قبل طي المقاعد.

سعر السيارة سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ ‏موديل 2019‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 700 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف ‏بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ موديل 2019‏ سانج يونج تيفولى سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ XLV‏ موديل 2019‏

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أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
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