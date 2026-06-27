الولايات المتحدة تسمح جزئيًا بإعادة تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة وسط جدل أمني وانتقادات أوروبية

أعلنت شركة "أنثروبيك"، أن الحكومة الأمريكية سمحت لها باستعادة الوصول إلى أحد نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لديها لصالح عدد محدود من المؤسسات داخل الولايات المتحدة، بعد قيود سابقة فرضت على استخدامه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري توجيهًا يحظر على الأجانب، بما في ذلك موظفو الشركة، استخدام نموذجي الذكاء الاصطناعي (Fable 5) و (Mythos 5)، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقالت الشركة إنها اضطرت في البداية إلى إيقاف الوصول إلى جميع العملاء للامتثال للأمر، لكنها أوضحت لاحقًا أنها تلقت إشعارًا من الحكومة يسمح بإعادة تشغيل نموذج (Mythos 5) لمجموعة محددة من المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال البنية التحتية الحيوية والدفاع عنها .

وأضافت: "نعمل على استعادة الوصول لهذه المؤسسات بسرعة، ونواصل التعاون مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى (Mythos 5) وإعادة توفير فايل 5 للاستخدام العام".

وكان قرار الحظر الأمريكي قد أثار قلقًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث دعا وزير الشئون الأوروبية الفرنسي، بنجامين حداد، حينها إلى تعزيز القدرات الأوروبية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محذرًا من الاعتماد على تقنيات تُطوَّر وتُدار خارج القارة.

وقال حداد: "لا يمكن لأوروبا أن تكتفي بأن تكون سوقًا مفتوحًا تعتمد على تقنيات تُصمم وتموَّل وتُدار من الخارج"، داعيًا إلى الاستثمار في الابتكار المحلي لضمان الاستقلال التكنولوجي.