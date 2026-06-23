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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باوربنك في الأسواق خلال 2026

باور ببنك
باور ببنك
لمياء الياسين

أصبح الباوربنك  ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن محمولة، ففي عام 2026، يقدم السوق مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

1.باور بانك أنكر 200 واط

أطلقت أنكر أقوى شاحن محمول لها حتى الآن، وهو طراز برايم بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة. يدعم هذا الطراز طاقة إجمالية تبلغ 200 واط عبر منفذي USB-C ومنفذ USB-A.

يوفر أحد منافذ USB-C طاقة تصل إلى 100 واط، وهي كافية لشحن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة حتى 50% في أقل من 40 دقيقة. يُشحن الجهاز نفسه في أكثر من ساعة بقليل عند توصيله بشاحن PD بقوة 100 واط.

تتضمن شاشة رقمية تعرض مستويات الإدخال والإخراج في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نسبة شحن البطارية المتبقية. تحافظ الحقيبة على حجمها الصغير وسلامتها أثناء الطيران على الرغم من أدائها العالي.

السعر: 139.99 دولارًا

2. بنك الطاقة أنكر برايم 200 واط

أطلقت أنكر أقوى شاحن محمول لها حتى الآن، وهو طراز برايم بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة. يدعم هذا الطراز طاقة إجمالية تبلغ 200 واط عبر منفذي USB-C ومنفذ USB-A.

يوفر أحد منافذ USB-C طاقة تصل إلى 100 واط، وهي كافية لشحن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة حتى 50% في أقل من 40 دقيقة. يُشحن الجهاز نفسه في أكثر من ساعة بقليل عند توصيله بشاحن PD بقوة 100 واط.

تتضمن شاشة رقمية تعرض مستويات الإدخال والإخراج في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نسبة شحن البطارية المتبقية. تحافظ الحقيبة على حجمها الصغير وسلامتها أثناء الطيران على الرغم من أدائها العالي.

السعر: 139.99 دولارًا

3. Baseus EnerGeek GR11 (145 واط)

أطلقت Baseus شاحنها المتنقل EnerGeek GR11 بقدرة إجمالية تبلغ 145 واط، ويدعم شحن أربعة أجهزة. يتضمن منفذي USB-C، ومنفذ USB-A، وكابل USB-C مدمج قابل للسحب يدعم حتى 100 واط. يمكن لهذا الشاحن المتنقل شحن جهاز كمبيوتر محمول وجهازين آخرين في الوقت نفسه.

كما يتميز بشاشة ملونة مقاس 1.2 بوصة تعرض مستوى البطارية وحالة الشحن. يزن بنك الطاقة حوالي 445 جرامًا، ويبقى صغير الحجم نسبيًا بالنظر إلى سعته وميزاته.

السعر: من 90 إلى 100 دولار


4. بنك الطاقة أنكر برايم 200 واط


أطلقت أنكر أقوى شاحن محمول لها حتى الآن، وهو طراز برايم بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة. يدعم هذا الطراز طاقة إجمالية تبلغ 200 واط عبر منفذي USB-C ومنفذ USB-A.

يوفر أحد منافذ USB-C طاقة تصل إلى 100 واط، وهي كافية لشحن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة حتى 50% في أقل من 40 دقيقة. يُشحن الجهاز نفسه في أكثر من ساعة بقليل عند توصيله بشاحن PD بقوة 100 واط.

تتضمن شاشة رقمية تعرض مستويات الإدخال والإخراج في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نسبة شحن البطارية المتبقية. تحافظ الحقيبة على حجمها الصغير وسلامتها أثناء الطيران على الرغم من أدائها العالي.

السعر: 139.99 دولارًا

5. Baseus EnerGeek GR11 (145 واط)

أطلقت Baseus شاحنها المتنقل EnerGeek GR11 بقدرة إجمالية تبلغ 145 واط، ويدعم شحن أربعة أجهزة. يتضمن منفذي USB-C، ومنفذ USB-A، وكابل USB-C مدمج قابل للسحب يدعم حتى 100 واط. يمكن لهذا الشاحن المتنقل شحن جهاز كمبيوتر محمول وجهازين آخرين في الوقت نفسه.

كما يتميز بشاشة ملونة مقاس 1.2 بوصة تعرض مستوى البطارية وحالة الشحن. يزن بنك الطاقة حوالي 445 جرامًا، ويبقى صغير الحجم نسبيًا بالنظر إلى سعته وميزاته.

السعر: من 90 إلى 100 دولار

أجهزة آيفون سماعات إيربودز الشواحن المحمولة شاحن محمول جهاز MacBook Pro جهاز كمبيوتر محمول منفذ USB A

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