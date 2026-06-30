بميزات احترافية.. iQOO تكشف عن وحش البطارية القادم iQOO Z11i!

بدأت شركة iQOO الترويج الأسبوع الماضي لهاتف iQOO Z11i و سيكون هذا الهاتف الرابع من سلسلة Z11 الذي يُطرح بعد هواتف iQOO Z11x وZ11 وZ11 Turbo. وقد أكدت الشركة الآن موعد طرح الهاتف الجديد للبيع، كما كشفت التسريبات عن بعض الميزات التي يمكن للمشترين توقعها من الجهاز.

مواصفات هاتف iQOO Z11i

أعلنت شركة iQOO أن هاتف Z11i متاح الآن ، وسيبدأ بيعه رسميًا في 3 يوليو. كما أكدت الشركة أن الهاتف الذكي سيتوفر بخيارات ألوان الأخضر، والذهبي .

تكشف الصور الرسمية عن كاميرا خلفية مزدوجة ضمن وحدة مستطيلة، بينما تتميز الواجهة الأمامية بشاشة ذات نتوء على شكل قطرة ماء. وبخلاف هذه التفاصيل، لم تكشف شركة iQOO رسميًا عن المواصفات التقنية للجهاز.

مواصفات هاتف iQOO Z11i

مواصفات هاتف iQOO Z11i

بحسب معلوماتٍ مُسرّبة، من المتوقع أن يكون هاتف iQOO Z11i نسخةً مُعاد تسميتها من هاتف Vivo Y60 الذي طُرح في أبريل من هذا العام . وإذا صحّت هذه المعلومات، فمن المُرجّح أن يأتي الهاتف بشاشة LCD قياس 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يُتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 4 من الجيل الثاني ، مُقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 3.1.

من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية سعتها 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط. أما بالنسبة للتصوير، فقد يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP65، وضوء إشعارات، ونظام تحديد المواقع العالمي أحادي النطاق، ودعم نظام بيدو ثنائي النطاق..