قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة.. ولا خطط للقاء المسئولين الأمريكيين
رحلوا إلى غير رجعة.. وزير الداخلية الأمريكي يرقص فرحاً بخروج إيران من كأس العالم
عامر العمايرة: فوز المغرب على هولندا يقفز بـ أسود الأطلس إلى المركز السادس عالميًا
اليوم.. ترتيبات رسمية وشعبية لاستقبال المنتخب الأردني في مطار الملكة علياء
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية.. iQOO تكشف عن وحش البطارية القادم iQOO Z11i!

هاتف iQOO Z11i
هاتف iQOO Z11i
لمياء الياسين

بدأت شركة iQOO الترويج الأسبوع الماضي لهاتف iQOO Z11i و سيكون هذا الهاتف الرابع من سلسلة Z11 الذي يُطرح  بعد هواتف iQOO Z11x وZ11 وZ11 Turbo. وقد أكدت الشركة الآن موعد طرح الهاتف الجديد للبيع، كما كشفت التسريبات عن بعض الميزات التي يمكن للمشترين توقعها من الجهاز.

مواصفات هاتف iQOO Z11i

أعلنت شركة iQOO أن هاتف Z11i متاح الآن ، وسيبدأ بيعه رسميًا  في 3 يوليو. كما أكدت الشركة أن الهاتف الذكي سيتوفر بخيارات ألوان الأخضر، والذهبي  .

تكشف الصور الرسمية عن كاميرا خلفية مزدوجة ضمن وحدة مستطيلة، بينما تتميز الواجهة الأمامية بشاشة ذات نتوء على شكل قطرة ماء. وبخلاف هذه التفاصيل، لم تكشف شركة iQOO رسميًا عن المواصفات التقنية للجهاز.

مواصفات هاتف iQOO Z11i 

مواصفات هاتف iQOO Z11i 

بحسب معلوماتٍ مُسرّبة، من المتوقع أن يكون هاتف iQOO Z11i نسخةً مُعاد تسميتها من هاتف Vivo Y60 الذي طُرح في أبريل من هذا العام . وإذا صحّت هذه المعلومات، فمن المُرجّح أن يأتي الهاتف بشاشة LCD قياس 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يُتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 4 من الجيل الثاني ، مُقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 3.1.

من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية سعتها 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط. أما بالنسبة للتصوير، فقد يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP65، وضوء إشعارات، ونظام تحديد المواقع العالمي أحادي النطاق، ودعم نظام بيدو ثنائي النطاق..

بصمات الأصابع سماعة رأس هاتف Vivo Y60 شركة iQOO كاميرا خلفية هاتف iQOO Z11i شاشة LCD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار

الأسنان تعلن إلغاء اشتراط ترخيص أجهزة الأشعة الصغيرة داخل العيادات

امتحانات الثانوية العامة

أمهات مصر لطلاب الثانوية: الكيمياء مش بعبع.. راجعوها بتركيز

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

المطاعم السياحية: 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية.. ونجدد دعمنا للرئيس السيسي

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد