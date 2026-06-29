بتصميم جديد ومعالج قوى إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X500e

كشف موقع Digital Chat Station عن تفاصيل مهمة حول هاتف Vivo X500e القادم . والآن، تشير تسريبات جديدة إلى أن التشكيلة ستضم ما يصل إلى أربعة طرازات.

مواصفات سلسلة هواتف Vivo X500

مواصفات سلسلة هواتف Vivo X500

أشارت التسريبات إلى أن سلسلة هواتف Vivo X500 ستضم أربعة طرازات : وهما Vivo X500e وX500 وX500 Pro و X500 Pro Max . ورغم أن التسريب لم يذكرها، إلا أن الشركة قد تُطلق طرازين إضافيين، وهما X500s وX500 Ultra، في النصف الأول من عام 2027.

مواصفات هاتف Vivo X500 Pro Max

بحسب موقع Digital Chat Station، يأتي هاتف Vivo X500 Pro Max مزود بشاشة LTPO بدقة 2K مقاس 6.85 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز مما يسمح بحواف رفيعة ومتماثلة للغاية من جميع الجوانب الأربعة. كما يُتوقع أن يتميز الهاتف بزوايا دائرية كبيرة وشاشة مسطحة ثنائية الأبعاد

تشير التسريبات أيضا إلى أن الهاتف قد يعمل بمعالج Dimensity 9600 Pro القادم وفيما يخص الكاميرا، تشير التوقعات إلى أن هاتف X500 Pro Max سيحتفظ بكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/1.4 بوصة.

ووفقًا لتقارير سابقة ، سيحتوي أيضًا على كاميرا أساسية من سوني طراز LYT-838 بدقة 50 ميجابكسل بتقنية LOFIC ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع من سلسلة IMX8 بدقة 50 ميجابكسل.

أما بالنسبة للبطارية، فقد ذكر موقع Digital Chat Station أن شركة Vivo تستهدف سعة تبدأ بالرقم "8"، مما يشير إلى أن الهاتف قد يحتوي على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة . ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من تصميم البطارية بعد.